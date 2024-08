¿Selena Gomez se comprometió con Benny Blanco?

En una imagen que Selena Gomez compartió en la sección de Historias de su cuenta de Instagram y que la muestra a ella frente al espejo, con un vestido de coctel, y de espaldas a su novio, Benny Blanco, quien aparece descalzo y de espaldas, la cantante parece únicamente recapitular lo que llamó “una noche fuera de casa”.

Para nadie es un secreto que la relación de Selena Gomez y Benny Blanco va mejor que nunca, ya que desde que la confirmaron, la pareja se ha dejado ver en público y, sobre todo, en sus redes sociales, derrochando amor y sumamente compenetrados.

La química que despiden al estar juntos es innegable e, incluso, usuarios de Instagram suelen comentar que Benny “siempre” pone sus manos en los pechos de la cantante, un gesto que no parece molestarle a ella y que demostraría lo bien que se siente estando junto a él.

Ahora, con la pista que los fans de Selena descubrieron, parecería que un compromiso matrimonial sería el siguiente paso natural en la historia de la pareja.

Lo cierto es que desde hace unos meses el propio Benny Blanco, quien tiene 36 años, fue muy claro al señalar en una entrevista con Howard Stern que él quiere formar una familia con Selena Gomez, de 32 años. “Siempre es un tema de conversación para mí todos los días.

Ese es mi próximo objetivo, marcar esa casilla.

Tengo un montón de ahijados; tengo un montón de sobrinos.

Me encanta estar rodeada de niños”, afirmó el productor musical.

Luego de tener una de las relaciones amorosas más mediáticas de la industria del entretenimiento con Justin Bieber (quien después se casó con Hailey Baldwin y ahora ya esperan a su primer bebé juntos), la cantante Selena Gomez parecía haberse dado por vencida en el amor.

“He estado sola durante cinco años y me acabé acostumbrando.

A mucha gente le da miedo quedarse sola y yo probablemente me torturé durante dos años por estar sola, hasta que lo acepté”, señaló en una entrevista con Time.

Sin embargo, las cosas se dieron de forma muy natural con Benny Blanco, un productor musical con quien había colaborado no sólo en el estudio de grabación, sino que hasta apareció en uno de sus videos musicales, con quien descubrió que tenía mucha afinidad hasta que la amistad se convirtió en amor y como lo comprobamos desde finales de 2023, a ese amor lo acompaña mucha, mucha pasión, por lo que no debería extrañarnos si el siguiente paso encamina a la pareja al altar.