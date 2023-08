René Franco se sincera y asegura que el team cielo era aburrido para los televidentes

René Franco se encuentra participando como panelista en La casa de los famosos México y durante la gala del martes, el periodista aseguró que el programa producido por Rosa María Noguerón es todo un fenómeno.

“La casa de los famosos México volvió a reunir a la gran familia mexicana, que ya se había perdido. Volvió a estar reunida en 360. En esta gran familia mexicana la participación de Wendy abre un debate importantísimo”, confesó.

Pero eso no fue todo. René ocupó su programa de radio, La Taquilla, para revelar las verdaderas razones del por qué el team cielo no pudo llegar a la semana final.

“No hay nada que hacer con ese team cielo muchachos. Ya aunque me corran. Ya si digo lo que pienso en realidad como el Borrego… Yo en toda esa gente dice que es buena, yo no confió. Prefiero pasar mi vida en el infierno junto a los gandallas de Mayer y Poncho (que) junto a los bonitos de Jorge y Ferka porque no confío en los segundos y tampoco son más entretenidos”, dijo.

El conductor dejó claro que el equipo contrario nunca supo jugar ya que siempre le dieron puntos a Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

“Yo sé que Sergio Mayer es una alacrán. Pero cuando vives junto al alacrán ya sabes. Pero ayer en las nominaciones el resumen de las nominaciones el panel acabamos sonriendo. Ya no nos volvieron a preguntar nada. Pero te das cuenta que nunca les pegaron a los de abajo, siempre nominaban Sergio y Poncho… Así no se juega el juego y claramente es muy obvio, no saben ni nominar sino querían que el team infierno ganará. Nominadas a Nicola, Apio a Wendy varias veces nominadas a todos los abajo y era muy fácil”, comentó

Finalmente, René Franco reveló que el team cielo aburrió al público. Pues su estrategia nunca funcionó y ahora están afuera criticando todo.

“Ustedes por fingir ser buenas personas enfrente a un público están ahí sentados aburriendo y fallaron a la primera regla del entretenimiento no aburrirás”, concluyó.