Publicación asegura que Christian Nodal está contagiado de herpes

Christian Nodal nuevamente se encuentra envuelto en el escándalo por su vida amorosa, luego de sus últimas conquistas y la confirmación de su noviazgo con la rapera Cazzu, ha trascendido que el cantautor mexicano presuntamente tiene una enfermedad de transmisión sexual.

De acuerdo con la revista TV Notas, un amigo de la familia que trabaja con el artista de 23 años habló de la supuesta adicción al alcohol que padece Nodal, además de desvelar que sufre herpes.

“Es alcoholismo, tiene ese problema desde hace muchos años y aunque muchas veces ha tratado de estar tranquilo, recae y cada vez toma más […] Trae un tema que la verdad es un tanto penoso… yo sé que no soy el indicado, y me da pena decirlo”, inició su relato la fuente.

“Cuando terminó con Belinda, a principios de febrero de este año, todo mundo supo que él estaba de donjuán, estando con una chica y después con otra, porque lo cacharon varias veces; incluso, muchas cosas no se enteraron, pero se metió con cuanta mujer pudo. Por un lado, decíamos: ‘Está dolido, es normal’, pero llegó un punto que solo pensaba en sexo, en estar con mujeres sin importarle si las conocía, de dónde las sacaba, entonces esa vida alocada que llevó por meses, le trajo consecuencias y ahora se da de topes”, añadió.

Sin embargo, lo peor para el intérprete de “No te contaron mal” estaba por venir. “A él, en abril pasado le detectaron herpes, porque se encontró como ciertas llagas que lo alarmaron, se fue a hacer estudios y le detectaron esta enfermedad”, contó la persona cercana a los empleados del artista.

Afortunadamente el susto no pasó a mayores. “Sí, la verdad eso lo paniqueó bastante, porque no sabía por qué le pasaba esto, pero su vida loca le trajo consecuencias de este tamaño. Obvio, ahorita ya está con tratamiento y controlado, pero le dijo el doctor que es un virus que puede resurgir; que teniendo eso en su cuerpo, en cualquier momento le puede volver a brotar”, explicó la fuente.

Finalmente, la persona manifestó que la vida de Nodal se complicó desde su ruptura con Belinda.

“Sí, porque desde que terminó, vino un declive fuerte en todos los aspectos en él, y como te decía, ahorita ya está más tranquilo, aunque el alcohol y otras sustancias no las puede dejar por nada del mundo; pero bueno, ya se lo explicamos de mil formas y si no entiende, será su problema. Ya no es un niño y así como se metió con cuanta mujer y contrajo el herpes, también sabe que el alcohol le puede dañar su voz, será su rollo si quiere terminar rápido con su carrera”.