Prefiere poner distancia de las redes sociales

El actor Drew Starkey, de 31 años, ha acumulado cinco millones de seguidores en Instagram desde que saltó a la fama en el éxito de Netflix, Outer Banks, pero admitió que trata de mantenerse alejado de sus plataformas porque no puede confiar en lo que alguien le dice en línea.

Así lo dijo a Dazed: “Puedes decir lo que quieras en línea bajo la apariencia de cualquier identidad. Incluso las cosas positivas, no sé si son ciertas o no. Porque es como, ¿me dirían estas personas estas cosas a la cara? Siento que si estoy en Internet todo el día puedo llegar a delirar, y no quiero perder la cabeza”.

La estrella de Queer recordó que el programa que le llevó a la fama fue un éxito viral junto a Tiger King en el momento álgido de la pandemia del COVID-19 y sintió que eso fue como “una bendición disfrazada”, ya que le permitió adaptarse poco a poco a su nuevo estatus de celebridad.

Dijo: “Era nuestro programa y Tiger King. Claro que sí, ¡yo veía Joe Exotic! Creo que fue una bendición disfrazada, porque nos facilitó las cosas. Creo que también fue bueno para nuestros egos”.

EL DEPORTE SU PRIMER AMOR

El actor también recordó que el deporte fue su “primer amor” antes de encontrarse de repente con la interpretación, pero descubrió de forma “inconsciente” que ahora está en el buen camino en su carrera.

Y añadió: “El basquetbol fue mi primer amor. Y luego me dije: ‘No, papá, quiero cantar y bailar, ya sabes, estoy destinado a ser actor’. Probablemente te pasa cuando escribes. A veces puedes llegar a un punto en el que sientes que esto es lo que estás destinado a hacer, y es algo natural. Es inconsciente de alguna manera. Y creo que eso ocurre, al menos en mi caso, muy pocas veces, y esforzarse por conseguirlo es lo que lo hace tan adictivo”.