¡Pepe Aguilar quiere vencer a la muerte! Crea su propia IA para “hablar” con personas fallecidas

Pepe Aguilar vuelve a causar revuelo, pero esta vez no por Ángela Aguilar ni Christian Nodal. El cantante sorprendió al revelar que está desarrollando su propia inteligencia artificial, un proyecto que, asegura, podría cambiar la forma en que las personas recuerdan y se relacionan con sus seres queridos fallecidos.

Desde hace tiempo, el intérprete ha mostrado un interés genuino por la tecnología y la IA, incluso confesó que utiliza ChatGPT como una especie de coach personal. Ahora, su nueva apuesta es crear su propia herramienta.

¿Qué planea Pepe Aguilar con la inteligencia artificial?

En entrevista con “El País”, Pepe Aguilar explicó que desde hace meses trabaja con un equipo especializado en el desarrollo de tres modelos de inteligencia artificial.

El primero es una IA musical personalizada, entrenada únicamente con su voz, técnica, estilo y catálogo completo. Con esta herramienta, busca extender su proceso creativo sin depender de terceros ni exponerse a imitaciones no autorizadas.

El segundo modelo es una IA emocional conversacional, diseñada para responder con su humor, forma de hablar y personalidad. Aunque esta versión no está pensada para el público general, servirá como base para futuros desarrollos enfocados en la interacción humana.

Sobre este tema, Aguilar fue claro al marcar límites: “No quiero depender de plataformas que permiten imitaciones. Si voy a usar IA, será con mis reglas y con mi estilo”, afirmó.

Para el cantante, estos proyectos representan una forma de proteger su identidad artística y mantener el control sobre su obra en una industria donde la tecnología avanza más rápido que la regulación.

¿Qué es la IA post mortem que está creando Pepe Aguilar?

La IA post mortem es el proyecto más ambicioso y delicado en el que trabaja Pepe Aguilar.

Se trata de un modelo de inteligencia artificial diseñado para recrear la esencia de una persona después de su muerte. Esta herramienta se entrenaría con audios, fotografías, textos, conversaciones, videos y cualquier elemento digital que permita construir un perfil personalizado.

Aguilar explicó que el objetivo no es solo imitar una voz, sino permitir conversaciones reales y significativas:“La idea es que sigas viviendo después de que te mueres y tus familiares sigan interactuando contigo”, expresó. Este proyecto tiene como inspiración su deseo de preservar la memoria de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Para Pepe, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta moderna para mantener vivos los valores, enseñanzas y recuerdos de quienes ya no están físicamente.

¿Para qué sirve la inteligencia artificial post mortem de Pepe Aguilar?

Según explicó Pepe Aguilar, la IA post mortem serviría como una forma de acompañamiento emocional para las familias, permitiéndoles mantener un vínculo simbólico con sus seres queridos fallecidos.

Más allá del impacto tecnológico, Aguilar considera que este proyecto busca darle un nuevo sentido a la memoria en la era digital, donde los recuerdos ya no solo viven en fotografías físicas, sino también en archivos y conversaciones virtuales.

Sin embargo, el intérprete también ha sido cauteloso al hablar de los alcances de la tecnología.

“La tecnología no va a hacer magia si no hay un espíritu creativo detrás”, advirtió.

Para él, la IA debe usarse con ética, responsabilidad artística y sin abusar de la imitación de identidades ajenas.

Este proyecto, asegura, no es solo innovación, sino parte de un movimiento donde los artistas buscan recuperar la soberanía sobre su obra, su imagen y su legado, incluso más allá de la vida.