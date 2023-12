Pepe Aguilar afronta cuestionamientos sobre la vida sentimental de Ángela Aguilar

Pepe Aguilar provocó gran controversia durante el enlace en vivo que realizó con sus seguidores para responder a sus comentarios, además de aclarar algunas situaciones que han surgido a lo largo de su carrera artística.

El intérprete de temas como “Por mujeres como tú” y “Miedo” explicó que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas durante el enlace; sin embargo, no huyó a los cuestionamientos controversiales, como los rumores sobre la forma en que presuntamente controla la vida de Ángela Aguilar.

Ante la duda de un internauta sobre su renuencia a que la joven cantante tenga novio, Pepe respondió: “¡Por Dios!… como si yo fuera a preguntarle güey, o sea, yo cuando tenía 20 años, parecía como un trompo chillador, los jóvenes tienen su vida y ¿qué tengo que ver yo?, cada quien, y está padre que todo mundo viva la vida, así que yo lo único que tengo que hacer con mis hijos es decirles lo que creo de la vida, ellos sabrán qué hacer con la suya (…) No es de que yo deje o no deje por favor, al contrario…”.

Posteriormente, otro fanático le mencionó que debería integrar a sus conciertos esta forma de diálogo, a lo que Pepe respondió: “yo creo que hay momentos para todo, los shows que hago, definitivamente pueden servir para crear conciencia, pero en su momento yo creo que también la persona que facilita la conciencia pues tiene que estar en el momento correcto para poderlo hacer, y si traes muchos rollos o cuentos en la cabeza, pues lo que vas a decir va a estar saliendo desde ese lugar, y creo que todo se da en su momento, por supuesto que voy a empezar a hablar más de esto en mis shows, pero la gente no va a eso, va a oír mis canciones”.

En este sentido, Pepe se pronunció sobre el reciente anuncio de Daddy Yankee, quien confirmó su retiro del medio artístico para dedicarse al cristianismo.

“Acabo de oír por ahí que Daddy Yankee se va a hacer pastor, y hay muchos artistas que de repente se van a ese lado, yo no creo que ese sea mi camino, empezar a predicar o empezar a decir cosas filosóficas, simplemente creo que se puede, y respeto a quien lo haga, pero en mi caso no es así”, expuso el artista.

Finalmente, el integrante de la dinastía Aguilar subrayó: “En mi caso creo que crear conciencia se puede hacer de muchas maneras, y tampoco es mi misión, mi misión es cantar mi música y seguir tratando de llevar mi música a donde sea posible, porque mi música es la música de México, y cada quien tiene su misión. Igual no digo ‘de esa agua no beberé’, a lo mejor más adelante me ven haciendo pláticas, pero por el momento no le veo por ahí, mejor sigo haciendo lives”.