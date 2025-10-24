Emiliano Aguilar confirma asistencia a los Billboard 2025 pese al presunto bloqueo y ¿conocerá a Cazzu?

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, rompió el silencio tras rumorarse que presuntamente su familia habría intentado bloquear su participación en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Sin embargo, el cantante sorprendió al confirmar que sí asistirá al evento que se celebrará en Miami, asegurando que fue gracias al apoyo del público que logró revertir la situación.

¿Por qué Emiliano Aguilar acusó a su familia de intentar bloquearlo?

Durante una entrevista con Javier Ceriani, Emiliano Aguilar declaró que algunas personas cercanas a él “impidieron que fuera a los Billboard”, pero que finalmente se le hizo justicia:

“Había personas que habían impedido que fuera a los Billboard, pues adivinen quién va a ir. Se me hizo, por la gente voy a estar ahí, me quisieron tumbar y no pudieron”. Emiliano Aguilar

La frase “no pudieron” se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, acompañada del hashtag que él mismo compartió en Instagram: #NoPudieron, una aparente indirecta hacia su padre Pepe Aguilar y sus hermanos, Leonardo y Ángela.

Según las declaraciones de Emiliano, su asistencia a los Billboard estuvo en riesgo debido a maniobras internas dentro de la familia Aguilar, quienes, de acuerdo con él, no estaban de acuerdo con su participación en uno de los eventos más importantes de la música latina. “Lo número uno es la gente, yo no soy nadie sin la gente”, señaló con firmeza, atribuyendo a sus seguidores el mérito de haberlo respaldado en este momento clave de su carrera.

El intérprete de regional mexicano aseguró que fue el apoyo del público lo que permitió “derribar los obstáculos”, insistiendo en que “la gente tiene el poder de todo, te quita o te pone y te hace o te deshace”. Estas palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como un mensaje claro hacia su familia, con quien mantiene una relación distante desde hace varios meses.

Tras su declaración, figuras del medio musical como Óscar Reyes, sobrino de Vicente Fernández, manifestaron su apoyo a Emiliano. Reyes incluso reveló que trabajan juntos en un nuevo proyecto musical que combina el regional mexicano con sonidos urbanos. El primer sencillo, según confirmaron, se estrenará en menos de dos semanas.