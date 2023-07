Pati Chapoy desmiente haber sufrido un paro respiratorio

Pati Chapoy decidió poner un alto a los rumores sobre su mal estado de salud, después de que en redes sociales se diera a conocer que había sido hospitalizada.

La cuenta de Twitter conocida como La Oreja, mencionó: “Internada de última hora, Pati Chapoy, paro respiratorio hermanas”, por lo que la periodista negó tajantemente esta información.

“Quiero que quede muy claro que estoy vivita y coleando, estoy en vivo en Ventaneando, no me internaron, no me dio ningún paro respiratorio, estoy bien”, dijo la comunicadora durante un segmento de la emisión de espectáculos.

Por su parte, Daniel Bisogno arremetió contra la cuenta asegurando “dicha página siempre sube mentiras”, por lo que Pati reveló que ya había tomado medidas legales en el asunto. “Ya hay una denuncia”, expresó.

Acto seguido, el presentador puntualizó: “Ya hay una denuncia de otro tipo porque además mienten y mienten sin ningún trabajo de investigación, piensan que cualquiera puede llegar a dar noticias, por eso estamos llenos de tanto pend…”.

Previo a estas declaraciones, Chapoy también empleó sus redes sociales para desmentir las malas noticias sobre su salud. “Ni infartos, ni hospitales. Estoy en perfecto estado de salud”, escribió en un video donde además mencionó:

“Hola, me estoy enterando que de pronto un portal que se llama La Oreja, dice que me internaron de urgencia y no. Estoy aquí en vivo, me van a ver a la una de la tarde, con este vestido, estamos trabajando aquí en el foro de televisión Azteca, aquí está Pedrito Sola, está Rosario Murrieta… Así es que, por favor no inventen”, comentó al respecto.