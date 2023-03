“Pues sí, pero no me victimizo, quedó en el pasado y aprendí a evadirlo. No me victimizo, me maltratan, me achicopalo, me hago chiquita, me quedo tranquila y, cuando se aleja el peligro, me escapo”, apuntó.

Agregando que la fama no la hace diferente o inmune a padecer maltrato por parte de alguna pareja, así como a cualquier mujer del mundo.

“Claro que sí, soy como cualquier mujer. He vivido que me han puesto cuernos, que me han engañado, que me han hecho sufrir, me han golpeado, me han puesto una pistola en la cabeza, ósea igualito que a cualquier mujer”, indicó.