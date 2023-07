Diego de Erice lanza contundente respuesta a Niurka luego de que explotó contra la producción de LCDLFM

Niurka Marcos explotó contra la producción de La casa de los famosos México, luego de que Emilio Osorio, su hijo, saliera nominado en esta quinta semana.

Y es que, al dar a conocer a los cuatro nominados del reality, Diego de Erice, conductor del programa, subrayó que ni la vedette podría salvar a su hijo, lo que causó la furia de la también actriz.

Como era natural, usuarios se dieron a la tarea de enviarle las palabras de Marcos a De Erice, por lo que no se quedó callado y lanzó su contundente respuesta.

“Yo creo que estás en todo lo correcto. Si nadie mete las manos, más que el público, y a eso me refería con que tú no lo puedes salvar. No eres tú, porque tú eres un voto. Yo soy un voto, el público, el domingo pasado, fueron seis millones de votos y yo sé que el público está apoyando muchísimo al team infierno, lo hemos visto”, declaró el actor.

Y agregó: “Yo sé que tú, mi Niu, lo preparaste (a Emilio Osorio). Trae una buena coach, para este tipo de reality. (…) Yo te prometo que, al menos por mi parte no hay absolutamente nada que pueda hacer, por ninguno de esos habitantes, más que disfrutarlos desde mi puesto de conductor”.

Finalmente, el escritor no perdió la oportunidad de invitar a Niurka Marcos al foro, para que así brinde su opinión con respecto a la gala de eliminación el próximo domingo 9 de julio.