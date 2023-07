Daniella Navarro rompe el silencio y revela los verdaderos motivos de su ruptura con Nacho Casano

El pasado 25 de junio Daniella Navarro anunciaba a través de las redes sociales el fin de su noviazgo con Nacho Casano: “Tomé la decisión por mí porque amo ser feliz. Yo no puedo quedarme en donde no soy feliz para complacer a los demás”.

Ahora, tan solo una semana después, la que fuera concursante de la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo ha concedido una entrevista exclusiva al conductor de esa cadena, Carlos Adyan, en la que habla sin pelos en la lengua sobre lo sucedido entre ella y el actor de origen argentino.

La entrevista se emitió este miércoles en En casa con Telemundo, y fue aquí donde Navarro reveló por qué puso fin a su relación.

“El factor principal fue la distancia. La distancia estaba haciendo de las suyas y además yo no quería que viniera a vivir a mi casa todavía. Como él estaba en México y yo en Miami y para que él venga para acá iba a vivir en mi casa. Y yo no quiero vivir con nadie en este momento en mi vida”, respondió a la pregunta.

Carlos le preguntó si el ver que Nacho no reconoce a su hijo pudo también sido un factor para terminar con él.

“Ese tema a mí me duele demasiado porque a mí me pueden cuestionar todo en la vida. Menos lo excelente madre que soy. Cuando salió ese tema. A mí me afectó muchísimo porque yo soy madre soltera. Lo que me empezó a poner a pensar es que siempre lo he dicho ‘el que no es buen padre con un hijo, no es buen padre para nadie…eso empezó a sonar en mi cabecita a decir que ‘si en el día de mañana yo me separo de él’. Y si pasamos diez años [juntos] él se convierte en padre de mi hija. Yo tengo un padrastro maravilloso. Hasta el sol de hoy vela por nosotras dentro de lo que él puede. Eso influyó muchísimo”, aseguró.

Otro impedimento sumado a su relación era la amistad que la mamá de Nacho sostenía con Natalia Alcocer y Niurka Marcos, dos de las personalidades que menos congeniaron con Navarro en el reality y que al día de hoy siguen manteniendo las distancias con ella.

“Yo no quería a su mamá cerca de mí. No la soporto. Es una señora sumamente manipuladora. Esa señora que está constantemente con las personas que nos han lastimado, con las personas que hablan mal de nosotros, con las personas que nos difaman y ella sigue teniendo contacto con esas personas y seguía luchando para que nuestra relación se acabara”, reveló la exparticipante de La casa de los famosos.