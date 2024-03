Ser mujer también significa luchar por las mismas oportunidades que los hombres, afirma la maestra Nora de los Reyes

[ssba]

Por José Gregorio Aguilar

Para que una mujer pueda tener acceso a puestos o cargos importantes o de toma de decisiones es necesario que ellas recuerden que se debe luchar por sus aspiraciones porque la igualdad de género no significa que por el hecho de ser mujer automáticamente se abren los espacios para las damas, afirmó la maestra Nora de los Reyes Vázquez.

En el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, la actual titular de la Oficina de Enlace Educativo con la SEP, a quien se le dio ese nombramiento por alto perfil y capacidad, afirmó que ha habido mucho avance en materia de igualdad y equidad de género, pero todavía se tiene que seguir luchando para acabar con la discriminación laboral o de cualquier tipo y para ser tomadas en cuenta en esos espacios de toma de decisiones o de poder.

En su opinión, el 8 de marzo es una fecha significativa no para celebrar sino para conmemorar a aquellas mujeres que sentaron un precedente y lucharon por sus derechos y por la igualdad de género.

“Hay que hacer una diferencia entre celebrar y conmemorar; el 8 de Marzo es una fecha para conmemorar más que nada; fue reconocido por la ONU en 1975 pero es luchar y reconocer a esas mujeres que nos dieron el ejemplo de luchar por sus derechos. Hoy es un espacio de conmemoración de la mujer libre de violencia de discriminación eso es por lo que las mujeres hemos luchado por muchos los, todavía falta mucho la brecha todavía es amplia y larga”.

La ex directora del CREDE Victoria y actual representante de la SEP en Tamaulipas, cuenta con 44 años en el servicio educativo al que se jacta de conocer a fondo pero aclara que lo que ha logrado no ha sido regalado ni es producto de la casualidad o como pago de cuota de género, sino que ha sido a base de trabajo, de preparación y de lucha.

“En mi caso retomo una frase origen no es destino, lo que yo tengo ahorita no es producto de la casualidad ni de las dádivas ni de la entrega o el compadrazgo y amiguismo. He luchado durante muchos años para esto y me he preparado”.

“Estuve como maestra de grupo luego como directora de la escuela luego como supervisora, también en carrera magisterial llegué hasta la letra C después obtuve la plaza de supervisora que considero es reconocimiento a mi esfuerzo y yo quisiera que todas las mujeres hiciéramos lo mismo y que se les reconociera”.

Por eso y aunque en el Estado hay un reconocimiento al trabajo que hace la mujer, la cual ocupa cargos importantes en el Gobierno y también en el Congreso, falta todavía seguir luchando por el respeto y en contra de la violencia y la discriminación que aún persiste en contra del género femenino.

“Sé que ahorita hay hombres que quisieran estar donde estoy pero les quiero decir que hay que luchar para tener esa igualdad de género, se trata de demostrar con hechos que somos capaces para hacer ese trabajo”.

Este 8 de Marzo, Nora de los Reyes consideró que el mejor consejo que que puede dar al resto de las mujeres es: “que se tiene que luchar día con día primero para que se nos respete como mujeres, después luchar para que no haya discriminación por parte de los hombres ni de ninguna institución, pero hoy hemos avanzado porque ustedes ven en los gobiernos paridad de género, no solamente en el estado, sino en los congresos ahí tenemos acceso y oportunidad pero hay que luchar por eso”