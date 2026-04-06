Protestas escolares no se han desbordado

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 06 de Abril del 2026

La subsecretaria de Educación Básica en la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Nora de los Reyes Vázquez, aseguró que los conflictos recientes en escuelas de la entidad no representan un desbordamiento de problemas, sino que ahora se visibilizan más debido al impacto de las redes sociales.

De los Reyes explicó que las manifestaciones, cierres y protestas por falta de maestros o inconformidades con directivos han existido siempre, pero hoy adquieren mayor notoriedad por la difusión digital. “Cuando paran una escuela se hace el escándalo mediático, pero son cinco inconformidades frente a 33 mil docentes”, puntualizó.

La funcionaria reconoció que en medios digitales también se han ventilado señalamientos en su contra, pero subrayó que mantiene una política de puertas abiertas y diálogo permanente con padres de familia y docentes. “Podré no estar de acuerdo en lo que piensas, pero defenderé tu derecho a expresarlo”, dijo.

La ex representante de la SEP en Tamaulipas rechazó que la situación se haya agravado con su llegada a la subsecretaría. “No se ha desbordado, siempre hubo problemas. Hoy las redes sociales actúan mucho más que antes”, afirmó, recordando su experiencia de más de cuatro décadas en distintos cargos educativos.

De los Reyes insistió en que los conflictos escolares son procesos recurrentes que no desaparecerán, pues “siempre hay algo que le duele a una escuela”. Sin embargo, destacó que el secretario de Educación, Miguel Valdés, ha instruido agilizar los procesos para atender la falta de docentes y resolver las inconformidades con mayor rapidez.

La subsecretaria señaló que se trabaja de manera coordinada con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para dar respuesta a las demandas y garantizar la operación normal de las escuelas. “Estamos resolviendo más rápido y con mayor eficiencia”, aseguró.

Reiteró por último que la SET continuará privilegiando el diálogo y la atención directa a las comunidades escolares, con el objetivo de evitar que los conflictos afecten el desarrollo académico de los estudiantes en Tamaulipas