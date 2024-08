Mariana Echeverría rompe en llanto tras reclamo de Andrea Legarreta

Mariana Echeverría, cuarta expulsada del reality La Casa de los Famosos México 2024, realizó su esperada aparición en Hoy, donde hizo frente a las polémicas declaraciones que efectuó sobre el matutino, en especial de la relación que presuntamente mantiene Arath de la Torre con sus compañeros de programa.

Después de que Echeverría confesó que este martes a la 1 de la mañana recuperó su celular y empezó a observar las fuertes críticas que existen sobre ella por su participación en LCDLFM, Andrea Legarreta la cuestionó sobre si ha podido comprender el resultado de sus acciones dentro del programa, a lo que Mariana replicó:

“Sí, al final los cuartos estuvieron divididos a la suerte, no decides, y tampoco, voy a echar la culpa de manipulaciones y así, yo decidí tomar acciones y de unirme a mi equipo, y ser leal y entregarme a costa de lo que fuera, que ya vi que el juego ya no es así (…) a dentro no se veía tan grave la situación, porque era yo te saco el colchón, yo te lo piso, ¡ah!, entonces yo esto”.

Tras mostrarle el video donde dice que a De la Torre lo aíslan durante el matutino de Las Estrellas porque “nadie lo quiere”, Echeverria explicó: “Cuando yo estoy hablando de eso, yo siempre que venía (…) di por hecho cosas que no tenían fundamento, que yo percibía (…) aseguras sin fundamento, y eso fue lo que pasó (…) Yo ayer ofrecí una disculpa, y la vuelvo a ofrecer ahora por hacer cosas sin el fundamento de ser verídica la cosa”.

Posteriormente, la confrontación más delicada llegó, y la expareja de Erik Rubín solicitó a la exparticipante de LCDLFM que aclarara a quién se refería, cuando mencionó que una Andrea del matutino odiaba a De la Torre, dado que muchos internautas hicieron alusión a que hablaba de Legarreta, cuando en el programa también participan Andrea Escalona y la productora Andrea Rodríguez.

“Mi percepción fue en un juego que yo estaba aquí en el programa y que vi que Arath soltaba las respuestas y hablaba yo de Andrea Escalona, ni siquiera hablaba de la productora”, explicó la famosa.

Sin embargo, la hija de la fallecida Magda Rodríguez no la dejó terminar su explicación y reviró: “¿te digo algo?, si hay alguien que yo quiero, respeto, admiro, que es mi amigo, que estuvo en la muerte de mi mamá, que estuvo en el nacimiento de mi hijo, si hay alguien Mariana, que yo tengo una relación estrecha, de cariño y que siempre he estado con él, es el señor Arath de la Torre, y te lo digo de frente y te lo digo a ti”.

Con la voz entrecortada y antes de romper en llanto, Echeverría refutó: “yo por eso pido disculpas y estoy aquí, mostrando disculpas, porque hablé sin fundamento… y me equivoqué (…) se dicen muchas cosas allá adentro, no es cuestión de pelear ni de arrancar cabezas, es cuestión de concientizar, de dar la cara y decir ‘la regué’, y aquí estoy como siempre he sido, me dan ganas de llorar porque es un reality bien complicado, ni me voy a justificar, ni me voy a victimizar, voy a aprender, y vengo aquí a decir ‘no se puede juzgar algo que no se ha vivido’”.

Tras el delicado momento y antes de culminar la entrevista, Legarreta también hizo alusión a la forma en que Mariana se comportó con la actriz Briggitte Bozzo en LCDLFM, y luego de mencionarle que ese fue el principal punto por el que la gente la ha atacado mucho en redes sociales, la integrante de “Me caigo de risa” confesó que esperará a que salga la venezolana para ofrecerle una nueva disculpa.

“Yo hablé con ella allá adentro, en cuanto me lo hizo saber con esta supuesta pelea que pasó, que no estuve yo ni siquiera involucrada, después de los arrebatos y gritos me fui con ella y le dije ‘perdón, si en algún momento te hice daño, no fue mi intención’. Es un juego de competencia (…) fue una situación pésima de mi vida, porque después de ver los videos ya ofrecí disculpas, cuando salga, otra vez lo voy a hacer”, manifestó.

Finalmente, Echeverría aprovechó las cámaras para sincerarse con el público, y tras escuchar que Andrea Legarreta mencionó que entró como una de las favoritas y ahora es repudiada, la también conductora expresó: “es un juego, al final es un juego, y lo que ellos están mostrando de mí, es lo que yo hice, entonces al final creo que debemos bajar un poquito la guardia en saber que es un juego, y yo ya ofrecí mis disculpas, ojalá las tomen de corazón, sé que esto genera un reality como estos, se alimenta de hate… Eso es lo que le da el rating, a mí el ejemplo que me gustaría como mamá no es ese, entonces trataré de modificar esas acciones y trataré de llevar el mejor mensaje a la gente que me sigue”.