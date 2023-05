Luis de Llano habría iniciado un proceso de apelación

A pesar de que Sasha Sökol informó el pasado 10 de mayo que Luis de Llano fue condenado por daño moral tras violentar su dignidad, integridad física, intimidad y honor al mantener una relación amorosa cuando él tenía 39 años y ella 14, todo indica que la realidad es otra.

De acuerdo con el programa Chisme No Like, aunque la cantante afirmó que el productor tendría que ofrecer una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización, fue el propio De Llano quien negó que deba realizar estas acciones.

Según la emisión de espectáculos, Luis reveló en exclusiva que “está apelando la sentencia” y acusó a la cantante de haber cometido una grave falta, con el siguiente mensaje:

“Muy pronto te contactaré y con mucho gusto lo hacemos. Actualmente supuestamente tenemos un contrato de confidencialidad que ella no está respetando, pero yo si respeto la ley y el caso aún no se termina, hay apelaciones te agradezco mucho tus palabras (sic)”.

Posteriormente, Elisa Beristain y Javier Ceriani, titulares de Chisme No Like manifestaron que con este mensaje, el productor refiere que por el momento no ofrecerá una disculpa pública a la exintegrante de Timbiriche, debido a que está buscando la forma de revocar la sentencia que Sasha dio a conocer en días pasados.

Cabe señalar que hasta el momento la intérprete de “Serás el aire” no se ha pronunciado al respecto de esta información dada a conocer por el programa trasmitido por la plataforma YouTube.