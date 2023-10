Lety Calderón revela que estuvo hospitalizada

[ssba]

Leticia Calderón reveló que ya se encuentra mejor, luego de que en días pasados fuera hospitalizada debido a que padeció fuertes dolores de cabeza.

En entrevista para el programa Sale el Sol, la protagonista de la telenovela Esmeralda contó que estuvo internada en el nosocomio para descartar un problema grave de salud.

“Sí, es una migraña, y que le llaman cefalea explosiva, me asusté muchísimo porque sí me explotaba la cabeza, y pues finalmente gracias a Dios no fue nada más que el dolor intenso”, explicó al respecto.

Al escuchar que este tipo de enfermedades se producen por la angustia, la artista de 55 años declaró: “Sí, todos vivimos en la Ciudad de México con estrés, entonces a calmarnos”.

Por otra parte, Lety contó que su expareja y padre de sus hijos, Juan Collado, sigue recuperándose, luego de que su salud se viera mermada mientras estaba aprehendido en la cárcel acusado de presunto fraude fiscal y peculado.

“Va mejor, va bien, está bien, recuperándose, pian pianito obviamente, pero supongo que estar en su casa ya es otra cosa, recuperarse en casa y no en un hospital te cambia la vida. Ya ha visto a los muchachos, los muchachos van muy seguido a verlo. Lo buscan mucho”, expuso Calderón.

Finalmente, la actriz manifestó que decidió llevar un trato cordial con su ex por el bien de sus descendientes, Carlo y Luciano.

“Me pidió perdón hace muchos años, y ya yo lo acepté y está perfecto. Sí nos hemos visto, y nos hemos visto en el hospital, nuestra relación es de respeto, de armonía, sobre todo por mis hijos, quiero que vean que sí se puede y que existe todo el respeto”, manifestó.