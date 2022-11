Leticia Calderón revela que la drogaron y que su vida estuvo en peligro

Leticia Calderón lamentó que a diario la gente esté expuesta a los peligros y a las malas intenciones de las personas. Dijo esto al recordar cuando hace tiempo la drogaron en un restaurante. La actriz platicó que le sucedió a través de una bebida que tomó y de inmediato comenzó a sentirse mal, es por ello que se mantiene pendiente de sus hijos Luciano y Carlo , a quienes les aconseja que se midan en el consumo del alcohol o cigarro y eviten otro tipo de sustancias dañinas.

¿Por qué Lety Calderón regula la cantidad de bebidas que consumen sus hijos?

En entrevista para el programa de televisión De primera mano , la protagonista de telenovelas comentó que permite que sus hijos vayan a fiestas, incluso que las organicen en casa; sin embargo, ella regula la cantidad de bebidas que vayan a ingerir. “Aquí se puede beber con medida, yo voy a ver y yo les compro las botellas’”, apuntó la actriz.

“Obviamente, les compro una botella, no 20. A veces le pongo el cenicero por si fuman, pero ninguno fuma. Siempre estoy pendiente y si veo que alguien compró una botella voy y se las confisco o la controlo”, explicó.

Aunque admitió que es abierta en ese sentido, sí restringe el consumo porque no quiere que sus hijos atraviesen por una mala experiencia y pongan su vida en riesgo como a ella le sucedió alguna vez.

“Soy una mamá que permite muchas cosas, pero de repente sí me da pavor que el día de mañana les metan algo”, comentó Lety Calderón al recordar que hace muchos años le pusieron una sustancia prohibida en su bebida y no sabe cómo es que llegó a su casa viva.

¿Qué pusieron en la bebida de Lety Calderón?

“Me tomé un traguito de tequila y un refresco y me empecé a marear. No sé cómo llegué a mi casa.

Alguien me dijo que tenía éter el hielo”, platicó para luego aclarar que no es alguien que le guste beber alcohol de manera frecuente. “Nunca en la vida me han visto borracha, ni ustedes ni mi familia. Jamás. Entonces esa vez dije ‘¿qué me pasó?’ ¡Pues me drogaron! Llegué a mi casa, no sé cómo manejé pero imagínate lo peligroso.

Pude haber chocado a una persona, pude haber destruido una familia. Claro, también me pudieron haber violado, asaltado. Yo llegué a mi departamento y desperté dormida en la alfombra, con la puerta abierta”, contó.