Leticia Calderón apoya a Aracely Arámbula, pide que Luis Miguel cumpla como padre

Leticia Calderón fue captada en el primer concierto que Luis Miguel ofreció en la Ciudad de México, por lo que ahora fue cuestionada sobre la disputa que existe entre el “Sol de México” y su expareja Aracely Arámbula por la manutención de sus hijos.

Debido a que Calderón atravesó una situación similar con su exmarido Juan Collado, quien ahora es esposo de Yadhira Carrillo, la actriz externó su postura a favor de “La Chule”, pese a ser fan del intérprete de “Suave”.

“Hemos sacado adelante a nuestros hijos en muchas ocasiones, ahora hay una discusión de que si tiene qué pagar o no tiene qué pagar, eso legalmente tiene que hacerlo y yo no sé las condiciones que tenga Aracely y yo lo respeto profundamente. Yo estoy con Aracely”, reveló Lety a la prensa que la captó durante su llegada a la obra de teatro “El padre” en la CDMX.

Sobre las pretensiones económicas de la artista de 48 años, Calderón comentó: “No sé qué es lo que está pidiendo Aracely, lo que pida está perfecto y hay que respetarla, yo por lo menos la respeto. Así pida 1 peso, 1 millón o 1 billón, no lo sé, ella sabrá por qué está pidiendo esa cantidad, no tengo la menor idea”.

No obstante, Leticia manifestó que para ella, aunque es necesaria la parte económica, lo que más importa es la relación que se pueda formar entre padre e hijos.

“Creo que es mucho más importante la presencia, el estar, el abrazar, el hablarles en su cumpleaños (…) yo más que lo económico, es que mis hijos tengan la presencia de su papá, el acompañamiento de su papá, el consejo de su papá”, declaró.

Con respecto a sus hijos y el trato que mantienen con su padre, quien salió de prisión por problemas de salud, Calderón contó: “Mi hijo (Carlo) lo busca mucho, lo alcanza en la oficina para verlo, para comer con él. Luciano no ha podido verlo tanto porque llega más tarde de la escuela, pero en el hospital lo visitamos mucho más seguido”.

Ante la duda sobre las condiciones que el abogado obtuvo con su libertad condicional, debido a que la investigación por presunto fraude fiscal y peculado continúa, la actriz aclaró: “No, no, no es arraigo domiciliado, puede salir, creo que no puede salir de la República Mexicana, es sabido, trae grillete”.

Finalmente, Leticia Calderón manifestó que su inmueble en Acapulco quedó muy dañado tras el paso del huracán Otis, por lo que tendrá que invertir mucho dinero para poder recuperarlo.

“Destrozada, el edificio donde tenía el departamento fue donde pegó todo el huracán y era muy bonito porque era de cristales, todo era de cristales”, relató al respecto.