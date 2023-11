La Chilindrina no se cierra al amor y a sus 72 años se le declara al viudo de Talina Fernández

A cuatro años de la muerte de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, María Antonieta de las Nieves, la actriz que da vida a La Chilindrina, reveló que está lista para abrir de nuevo su corazón y comenzar una relación.

En un encuentro con los medios, retomado por el programa Sale el Sol, reveló que está buscando novio y que ya tiene a dos candidatos en mente a quienes no dudó en enviarles un mensaje aprovechando las cámaras.

El primero de ellos, José Manuel Fernández, viudo de la Dama del buen decir, a quien le propuso encontrarse para conocerse mejor.

“Puede que… digo, no estoy tan grande como Talina (Fernández), pero a lo mejor… no, la verdad, Talina era, en paz descanse mi amiga linda y adorada. Ni tengo la capacidad intelectual ni la facilidad de palabra que la tenía ella, pero también son divertida, soy una viejita divertida, pues a lo mejor le gusto”, expresó la artista al escuchar el nombre de Don José.

El segundo en la lista es Otto Sirgo, actor cubano de teatro y televisión: “O sino le dicen a Otto Sirgo, si lo ven ustedes por ahí. Mi hija me dice ‘mamá, ahí está Otto Sirgo’, le digo ‘¿pero cómo le digo a Otto’, ¿oye Otto?’…”,

Los reporteros invitaron a la actriz a enviarle un mensaje al actor y así fue como María Antonieta se animó.

“Señor Otto Sirgo, si usted esta viendo alguna de estas cámaras, y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo. No doy mucha lata, y me encantaría agarrarle la manita, con eso me conformo. Con ver la tele, agarrarle la manita, y que nos vayamos al cine y a tomar un café”.

Cabe destacar que aunque la Chilindrina busca pareja, no pretende volver a contraer nupcias.

“No, ya no se usa casarse… cada quien en su casa no, ¿para qué lo quiero? Yo lo quiero junto a mí, agarrados de la manita, pero no, sin un papel de por medio”, detalló.