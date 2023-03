Ante ese panorama, la comediante pensó en iniciativas para tratar de modificar esa condición física, por lo que, consultó a médicos, pensó en tratarse con inyecciones especiales en Estados Unidos e incluso, estuvo valorando el someterse a una operación para aumentarse centímetros de estatura.

María Antonieta de las Nieves se resigna a su estatura

Para los micrófonos de ‘Venga la Alegría’, confesó ‘La Chilindrina’ que, para cumplir su sueño de ser protagonista de telenovelas pensó en ir a Europa para operarse las rodillas y, de esa forma, aumentar de estatura y ser un poco más alta.

Detalla que, al someterse a esa intervención quirúrgica solo podría aumentar diez centímetros, por lo que le pareció desproporcionado el posible sufrimiento que tendría que padecer solo para lograr esa estatura extra. Cuenta que fue ahí cuando comprendió que no podía cambiar esa característica física.

En ese sentido, agrega que aprendió a aceptarse tal como es y adaptarse a la situación: “Ya cuando me di cuenta que no había manera, me adapté. Uno es como es, si Dios nos mandó un físico especial es por algo y de alguna manera podemos sobresalir”, se sinceró.

Por su parte, con su querido y entrañable personaje de ‘La Chilindrina’, María Antonieta de las Nieves ha marcado generaciones y familias enteras, quienes, la recuerdan con cariño.

Asimismo, adelantó que, está en proceso la preparación de una serie sobre ‘Chespirito’ y espera que, en breve, comparta la sorpresa sobre los avances.