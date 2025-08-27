La Chilindrina hospitalizada por daño neurológico, sus hijos la dejan sola: “Se le va la onda y se pone agresiva”

‘La Chilindrina’, personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves desde 1973, le ha sacado carcajadas a niños y adultos durante décadas. Sin embargo, en los últimos meses, esas risas se han convertido en preocupación, pues en su última aparición pública, la actriz lució enferma.

¿Por qué fue hospitalizada María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’?

Una persona cercana a la también comediante, María Antonieta de las Nieves, narra que esta fue hospitalizada tras presentar síntomas de deterioro neurológico.

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”. Fuente TVNotas

El diagnóstico fue otro… “Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico”.

A sus 78 años, la actriz desea continuar activa y vigente en los escenarios. “Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”.

¿Por qué María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, ya no puede hablar con normalidad?

La intérprete de ‘la Chilindrina’ mostró signos de alerta desde antes: “Ya veía venir esta situación. Desde hace tiempo la noto extraña. Sobre todo cuando habla”.

Una reciente entrevista, dejó en evidencia el deterioro de su organismo. “Hace unas semanas que estuvo en Perú, durante la charla le costó muchísimo trabajo hablar de manera fluida. También tenía dificultades para tragar y pasar saliva. Además, la veo mucho más flaquita y ojerosa. Sin duda alguna, son síntomas del deterioro neurológico que padece”.

También presenta síntomas emocionales. “Y no solo eso. María Antonieta nos ha preocupado muchísimo, porque dice que se siente muy sola. Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes que quedarse con ella. Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada”.

¿Los hijos de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina, la dejaron sola en el hospital?

Sobre los rumores que indican que la actriz María Antonieta de las Nieves estuvo sola en el hospital, comentó: “Me extraña lo que dice de sus hijos, pero no me gustaría opinar sobre ese tema. Quizás tuvieron algo que resolver. La familia es la que sabe lo que realmente pasa”.

Sus médicos y familia tienen que estar al tanto de ella. “Ya la dieron de alta. Sin embargo, para serles honesta, María Antonieta sí se puso muy triste, porque ellos no se pudieron quedar con ella. La dejaron en la noche. Lo que sí, es que había una enfermera para supervisarla. Supe que se despertaba y empezaba a decir cosas que no tenían coherencia. La cuidaron para que no se arrancara el suero o se hiciera algún tipo de daño”.

“Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación por cualquier cosa que pase, pero yo espero que no vuelva a tener otra recaída”, concluyó.