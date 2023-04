Galilea Montijo abierta al amor

Galilea Montijo se sinceró con los medios de comunicación a poco más de un mes de haber anunciado su divorcio de Fernando Reina Iglesias, padre de su único hijo.

A pesar de confesar que no ha sido un proceso nada sencillo, la presentadora de televisión se declaró abierta al amor luego de sobrellevar su ruptura con el hombre que compartió casi 12 años de matrimonio.

Tras desmentir que el motivo de su separación haya sido una infidelidad, pues se especulaba que Reina había tenido un hijo con otra mujer, Montijo no descartó volverse a enamorar.

“Yo una perdida, loca, enamorada y creyente del amor, siempre voy a creer en el amor (…) voy a estar abierta al amor, me parece muy pronto también decirte que voy a volver a casarme”, explicó Gali a los medios de comunicación que la abordaron a las afueras de Televisa San Ángel.

‘ME ESTOY DANDO MI TIEMPO’

No obstante, la artista de 49 años, aseguró que no es algo que ya esté buscando. “No sé, en este momento ni me pasa por la mente, ni me pasa por la cabeza, yo me estoy dando mi tiempo, mis terapias, ejercicio, hace 3 meses o cuando dije (lo de mi separación), no podía ni platicarlo, entonces es día a día”.

Y aunque subrayó que por ahora lo más importante es su hijo, la conductora del programa Hoy, manifestó que no descartará algunas invitaciones amorosas si se le presenta la oportunidad.