Señaló que en gobierno anteriores se quería privatizar la salud y la educación, y no se cuenta con los especialistas que se necesitan, algo que consideró como “un grave daño”. en ese sentido, dijo que su gobierno no sólo enfrenta el abasto de medicamentos, sino el contar con los médicos suficientes para atender a la población.

“En sentido estricto no se podría llamar Suprema Corte de Justicia, si acaso Suprema Corte del Derecho, pero no de la Justicia, esa es una asignatura pendiente, pero tenemos que seguir avanzando”, dijo el mandatario federal.

Dijo que si la Guardia Nacional no depende de la Sedena, y se mantiene en otros ámbitos, la corporación podría terminar como la Policía Federal, “completamente corrupta”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se hace espionaje como antes, por lo que el fallo de la Suprema Corte se respeta, pues no se realizan acciones de inteligencia si no existe una orden judicial.

AMLO acusa a El Pentágono de espionaje

El presidente acusó que El Pentágono está haciendo tareas de espionaje contra la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y advirtió que su administración no se quedaría cruzado de brazos.

Afirmó que se cuidará la información de ambas depedencias porque, advirtió, estamos siendo objeto de espionaje y los medios filtran información que les entrega la DEA.