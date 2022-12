“Leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos, y estoy muy agradecido por eso, así que hoy elevaré una oración por ella de regreso… Después dijo que estaba yo viejito, nada más quería yo recordarle que ella es mayor que yo, entonces…”, comentó el famoso.

Tras ello, Eugenio Derbez se sinceró sobre cómo avanza su recuperación y si volverá a recuperar la movilidad en el brazo por completo, algo que aseguró que no volverá a ocurrir, pero que su mejoría es bastante significativa.

“Tuve cita con el doctor, con el que me operó y ya me dijo que voy muy bien, es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas, no puedo levantar el brazo, no puedo agarrarme la cabeza bien, pero va a llevar de 6 meses a 1 año una recuperación total”, agregó.

Sumado a ello, el cómico explicó que durante todo el tiempo que permaneció en cama, tuvo que lidiar con el dolor de la lesión y una fuerte depresión, ya que le afectó mucho al enterarse que podría haber perdido el brazo si su cuerpo rechazaba la prótesis que le habían puesto.