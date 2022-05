Esto opina el suegro de Danna Paola del noviazgo de la cantante con Alex Hoyer

Luego de que Danna Paola y Alex Hoyer confirmaran públicamente su relación sentimental, Néstor Daniel Hoyer , padre del cantante, se pronunció al respecto del noviazgo de su hijo y la intérprete de Mala fama . El vocalista original del grupo Los Terrícolas y suegro de Danna Paola manifestó estar contento por este romance.

“Lo más importante de todo es ver a mi hijo feliz”, dijo Hoyer sin profundizar en el tema en una entrevista para el programa Ventaneando . Ante las preguntas sobre si Alex había platicado con él sobre su noviazgo con la cantante y actriz, Néstor comentó: “Mi hijo es muy reservado, no platica mucho sus cosas personales. Sé que un día los vi juntos en una producción, en unas cuestiones que estaban haciendo”. Y a pesar de que los rumores de noviazgo entre los jóvenes intérpretes no son recientes, el padre de Alex Hoyer confesó que hasta la fecha su hijo no le ha presentado a Danna Paola como su novia.

“No, ella es una persona muy ocupada, anda de viaje. Mi hijo ahorita con este lanzamiento de su disco. Pero bueno, no sé, a lo mejor más adelante”, explicó el también intérprete. Finalmente, el músico de Los Terrícolas aseguró que su hijo tiene más talento que él. “Yo me atrevería a decir que Alex superó al maestro, mi hijo compone de una manera increíble, de hecho, ya me dio un tema”.