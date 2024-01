Danna Paola se lanza contra reguetoneros mexicanos

La cantante y actriz, Danna Paola, se ha lanzado en contra del llamado reguetón mexicano que encabezan artistas como Dani Flow, Bellakath o El Malilla.

Como es sabido, en fechas recientes Dani Flow generó controversia tras llamar «delincuentes» a las feministas que figuran en las marchas.

Fue en el podcast de «Charly Galleta», en donde el artista se lanzó en contra de ciertas prácticas del movimiento, lo que dio como resultado que lo cancelaran en las redes.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Danna Paola fue cuestionada por la prensa acerca de dicha variante del reguetón y afirmó que sus letras se están saliendo de control.

«Están pasadas (las letras), ya no está chistoso. Que al final yo no voy a decir: ‘Que este artista’. Porque no soy nadie para decir si está bien o mal, pero sí creo que hay límites al momento de escribir una canción y de denigrar a una mujer., yo creo que es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones», manifestó´.

En cuanto a la polémica de Dani Flow dijo que, «Es un artista, todo está increíble, creo que todos tenemos el derecho como artistas a expresarnos. Yo, en dado caso, no estoy de acuerdo en que insulten a mis amigas ni a ninguna mujer».

«Para mí, como mujer y como artista, es importante tener la responsabilidad de entretener, Pero por supuesto que no estoy de acuerdo y me parece una falta de respeto».