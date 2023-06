Debe Luis Miguel 11 mdp a exempleado

[ssba]

Todo indica que Luis Miguel regresará a México con su gira Luis Miguel Tour 2023 en medio de reclamos legales, pues además de la presunta demanda por pensión alimenticia que inició Aracely Arámbula, ahora el señor Javier Guatemala Francisco, aseveró que existe una demanda de hace una década contra el cantante por sueldos caídos.

En entrevista con el programa Ventaneando, el señor Guatemala retó al cantante a darle la cara y confirmar que él no era su empleado y que únicamente le hizo labores de jardinería y de lavacoches, luego de haberle fincado una demanda al cantante desde el año 2012 por despido injustificado, tras supuestamente haber trabajado durante 24 años para él como administrador de su casa en playa Guitarrón, en Acapulco, y hasta como su asistente personal.

“Son 10 años que llevamos en esta lucha y en este litigio y la verdad si ha sido muy desgastante en lo personal y en todas las formas”, explicó el presunto exempleado en el programa de espectáculos.

Posteriormente, Guatemala Francisco relató que conoció a Luis Miguel debido a que era chofer de un arquitecto por lo que se encontró con el cantante al mostrarle la casa y fue en ese momento, según sus declaraciones que el “Sol de México” le ofreció trabajar para él.

¿QUÉ HACÍA?

Sus labores, según explicó Javier, consistían en contestar el teléfono y ser quien pasara las llamadas directamente al cantante y como persona de vigilancia, aunque puntualizó que no firmó ningún contrato con él y que todo fue de palabra.

El presunto exempleado de Luis Miguel recordó que en el año 2012 el cantante decidió vender la casa en Acapulco, por lo que decidió entablar una demanda en su contra ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Acapulco. Acto seguido, lo retó a negar sus declaraciones.

“Si le quiero mandar el mensaje y al mismo tiempo lo reto de que si puede que me marque directo, y que me compruebe directamente, de viva voz él, que yo era jardinero o lavador de carros. Si me comprueba él directamente eso yo soy capaz de desistirme de la demanda y lo dejo libre”, dijo Guatemala Francisco.

Finalmente, en la emisión de espectáculos de TV Azteca se aseguró que la deuda del cantante por sueldos caídos con el presunto exempleado ascendería a 11 millones de pesos.