Claudia Martín sufre la pérdida de su abuela

Luego de pasar unas vacaciones en París, Claudia Martín compartió que está de luto por el sensible fallecimiento de su abuela, a quien despidió en redes sociales con un emotivo mensaje que adornó con una serie de fotografías.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista del remake de ‘Los ricos también lloran’ escribió: »Siempre me imaginaba este día en diferentes escenarios y momentos… Hoy llegó el día y no lo vi venir, hoy recibo la noticia de que ya no estás en este plano, que has decido descansar en paz… Mi Maruquita hermosa, tan especial que eras (no por ser mi abuela), te ganaste el cariño de toda la gente que te conoció».

»Ahora eres otro angelito para mí y sé que desde donde estás me cuidas y me guías a partir de hoy, por siempre y para siempre», agregó la actriz mexicana.