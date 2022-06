Juegan ‘Semis’ en Softbol de la UAT

Victoria, Tamaulipas.- Con la batalla que protagonizarán Rectoría y Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), este miércoles 1 de junio se ponen en marcha las Semifinales correspondientes al Torneo de Softbol para Funcionarios (as), Maestros (as) y Empleados (as) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, edición 2022.

En esta justa que inició el 5 de abril, participan más de 300 trabajadores sindicalizados y de confianza del Centro Universitario Victoria, bajo la coordinación de José Manuel García Girón, con el aval de la Dirección de Deportes y Recreación de la UAT, al frente del C.P. Óscar Luis Garza Pérez.

Al duelo de este miércoles, el equipo de Rectoría llega en primer lugar del Grupo B con récord de 5 partidos ganados, cero perdidos y como amplio favorito para avanzar a la final, mientras que los Vaqueros concluyeron en la segunda posición del A, con saldo de 4-1.

Este duelo de la rama varonil, está pactado a las 20:30 horas en el Estadio Universitario.

En la otra llave disputan el boleto a la final, la novena de Construcción y Conservación ante su similar de la Deportes UAT, a partir de las 7 de la tarde en el mismo escenario.

Construcción concluyó en primer lugar del Grupo A con 5-0 y Deportes en el segundo del sector B, con 3-2.

LAS DAMAS TAMBIÉN JUEGAN

En lo que respecta a la rama femenil los partidos semifinales están programados para jueves y viernes.

El jueves a las 20:30 horas, en el Estadio Universitario, Canguras del CENDI UAT se miden a Secretaría de Finanzas.

Canguras concluyó segundo y Finanzas tercero.

El viernes, también a las 20:30 horas, mismo escenario, Deportes UAT que terminó cuarto lugar, se enfrenta a UAT U-NIDO, primer lugar del Grupo Único.