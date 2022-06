Pero es gracias al trabajo que comenzó desde que era niña que ahora se cataloga como una de las artistas favoritas en la industria pop.

Sin embargo, el éxito en su carrera no siempre fue seguro, pues a una muy corta edad se enfrentó a una prueba que definiría su futuro, y aunque ya todos conocen el resultado, no muchos saben como fue la primera vez que se enfrentó a lo que hoy en día es normal para ella.

En redes sociales ha comenzado a hacerse viral un video en el que la actriz de ‘Bienvenidos a Edén’ habla sobre la primera vez en la que asistió a un casting para lograr poder quedarse con el protagonismo de una telenovela infantil.

En él, la también intérprete de ‘Ni Freud Ni Tu Mamá’ comenta que se encontraba muy nerviosa debido a que no tenía la capacidad a nivel artístico para quedarse en la producción pero aún así se arriesgó.

«Yo estaba muy nerviosa» dijo en la entrevista, agregando que tenía 10 años cuando se presentó a hacer la audición.

Después fue cuestionada sobre si recuerda todavía lo que ocurrió en esta y ella comentó de inmediato que no hay manera en la que pueda olvidar algo tan importante, pues fue bastante transcendental en su vida.

«Me acuerdo que entré y estaban los productores y estaba Rocío Campo que era la productora de ‘Amigos Por Siempre‘», expresó sobre lo primero que recuerda que vivió en el medio artístico.

Al ingresar todos le preguntaron sobre si tenía algo preparado. «Yo no se actuar» fue la respuesta con la que la española sorprendió a los presentes debido a lo nerviosa que se encontraba.

Comentó que además le pidieron a sus papás que permanecieran fuera, pues no dejan entrar a nadie más que a los que participan en el casting.

Belinda describe la actuación que ofrecía en ese momento como «fatal«, además de que no tenía mucha esperanza debido a que acababa de llegar de su país natal, por lo que tenía el acento muy marcado.

«Si no sabes actuar ¿entonces qué sabes hacer?» Fue lo que le dijeron para darle una segunda oportunidad, por lo que con mucha confianza dijo que sabía cantar y le pidieron que mostrara su talento para hacerlo.

Fue con la canción a la que llama «la canción del Titanic» de Celine Dion llamada «My Hearst Will Go On«, que sorprendió a todos los presentes y fue tanto el impacto que comenzaron a llorar.

Gracias a esto pidieron que se le capacitara para mejorar su actuación, y pidieron quitarle el acento español para que fuera parte de la telenovela y fue así que comenzó a ser la gran estrella que es hoy en día.