“Ese video me sacó lágrimas. Cuando me mostró la canción de ‘El equivocado’ me tocó profundamente el corazón. No me dijo: ‘Es para ti’, pero me quedó el saco. Entonces, me lo puse. Me dijo: ‘Estaría muy bonito que hiciéramos un video juntos’ y le dije: ‘Mami, cuenta conmigo para lo que sea’, y terminó siendo esa parte íntima, las vacaciones. Yo me siento muy feliz”