Ana Brenda Contreras anunció su compromiso matrimonial

[ssba]

La actriz Ana Brenda Contreras anunció su compromiso matrimonial con el empresario Zacarías Melhem, quien es su pareja sentimental desde el año 2020.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la artista de 36 años compartió una imagen junto a su pareja donde se muestra luciendo su argolla de compromiso con el siguiente mensaje: “The best is already happening #wesaidyes (Lo mejor ya está pasando #dijimossí)”.

Ana Brenda dio una gran sorpresa a sus seguidores, pues a diferencia de sus anteriores relaciones sentimentales, ahora mantiene un bajo perfil y en pocas ocasiones se deja ver con su futuro marido

En diversas ocasiones la prensa le preguntó a Contreras por qué no mostraba un poco más de su noviazgo y en mayo de 2021 compartió la razón:

“No quiero platicar de eso, ¿te digo por qué? Porque estoy muy feliz, estoy muy tranquila, yo siempre he sido súper franca con ustedes, no tengo rollo en platicar mis cosas. En este caso, pues él no es una figura pública y aparte también tengo que respetar eso. La verdad como que ya aprendí que hay cosas que me guardo para mí”, contó a Las Estrellas.

Esta será la segunda ocasión en que la intérprete contraiga matrimonio, pues en abril de 2013 se casó por lo civil con Alejandro Amaya en Las Vegas, pero la relación no funcionó y días antes de llevarse a cabo la ceremonia religiosa la cancelaron y anunciaron su ruptura.