¿Amber Heard regresa a Aquaman 2? Imagen hecha con IA confunde a fans; esta es la verdad

En redes sociales comenzó a circular una imagen que mostraba a Amber Heard caracterizada como Mera para la cinta Aquaman 2; sin embargo, se trataba una fotografía falsa, ya que fue realizada por una Inteligencia Artificial (IA).

La imagen ha despertado dudas y confusión tanto en medios de comunicación, así como los fans, porque se ha comenzado a divulgar como legítima.

Lo que si es un hecho, es el regreso de Amber Heard para dar vida al personaje de DC Comics.

De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, en la presentación hecha por el codirector de DC Studios en la CinemaCon, se presentaron promocionales de The Flash, Blue Beetle y Aquaman and the Lost Kingdom.

Uno de los proyectos que tienen más entusiasmados a los productores es The Flash, que llegará a los cines el próximo 16 de junio, cinta protagonizada por Ezra Miller.

Sin embargo, la película que también acaparó la atención fue Aquaman and the Lost Kingdom, protagonizada por Jason Momoa y dirgida por James Wan. Según señala el portal estadounidense, durante la CinemaCon se mostró el tráiler de la película, en donde se puede apreciar la aparición breve de Amber Heard. También aparece Nicole Kidman en varias secuencias de acción. La primera cinta de Aquaman se convirtió en todo un éxito de taquilla, por lo que hay altas expectativas con esta nueva entrega.

Cabe señalar que la aparición de Amber fue cuestionada tras el juicio que enfrentó contra su ex, el también actor Johnny Depp.

Según dijo la actriz de 37 años, el personaje de Mera si aparece en la secuela de Aquaman, sin embargo, su participación fue «significativamente reducida». Esto luego de la mala imagen que estaba produciendo el juicio por difamación que interpuso Depp. Situación que desató una ola de críticas en contra de Amber en redes sociales.

«Luché muy duro para quedarme, no querían incluirme en la película. Me dieron un guion. Y luego dieron nuevas versiones del guion que habían eliminado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje, sin revelar spoilers, dos personajes peleando entre sí», fueron las palabras de Heard en el pasado mes de junio, cuando estaba en el Tribunal del condado de Fairfax, en Virginia.

Aquaman, the lost kingdom se estrenará el 22 de diciembre del 2023.