Adal Ramones arremete contra los programas de Omar Chaparro

Adal Ramones destacó en el mundo del espectáculo siendo conductor del reconocido y recordado programa ‘Otro Rollo’, proyecto que destaca en su trayectoria por su inigualable manera de conducir y desenvolverse frente a las cámaras.

Además, fue uno de los primeros comediantes mexicanos en incursionar en el mundo del monólogo, hecho que más adelante le dio la oportunidad de conocer y lanzar a la fama a distintos standuperos como Franco Escamilla, Alex Fernández, Daniel Sosa y muchos más.

Sin embargo, a pesar de su reconocimiento y respeto en el mundo de la comedia y la televisión, Adal Ramones ha tenido que lidiar con las comparaciones con otro actor mexicano, Omar Chaparro, quien fue criticado por realizar ‘No manches’, un programa muy parecido a ‘Otro Rollo’.

Fue en una entrevista para el programa de YouTube de ‘Escorpión al volante’ que, Adal Ramones habló sobre el cambio de su carrera con la llegadas de las nuevas plataformas digitales, por lo que recordó el momento en el que dijo que ya no quería continuar en ‘Otro rollo’, »han dicho de mi que me quitaron ‘Otro rollo’, yo fui el que dijo: ‘Ya no quiero hacerlo’, subí a tocar la puerta y yo fui el que dije: ‘Ya no quiero’, 12 año de ‘Otro rollo’ ya, no quiero», confesó a bordo del vehículo conducido por el youtuber y acompañado de Adrián Uribe.

Luego de escuchar su confesión, »El rey del internet» mencionó que realmente había sido porque Omar Chaparro presentó un late show mejor que el de él: »No es cierto, Omar Chaparro te quitó tu programa», afirmó provocando la risa de Uribe.

Por lo que rápidamente Adal respondió: »Ay si, no me digas que ‘No manches’ le hizo sombra a ‘Otro rollo», dijo dos veces afirmando su postura.

A la conversación se sumó Adrián Uribe y trató de darles su lugar a sus dos amigos, explicando por qué ‘Otro rollo’ fue tan relevante, »lo que hizo Adal no la ha hecho nadie y ya, hizo historia, fue un parteaguas, fue el primer night show en Latinoamérica», sentenció.

Sin embargo, el ex conductor de ‘La Academia’ insistió en sacar en la conversación a Omar Chaparro y reveló que le copió todo el formato de su show, »ahora resulta que es la banda, abres con monólogo, entrevistas y sketches», dijo refiriéndose a ‘Tu-Night’, programa transmitido por EstrellaTV.

Luego de los comentarios lanzados durante la entrevista, finalmente, Escorpión Dorado le preguntó si se arrepentía de haber dejado ‘Otro Rollo’, por lo que respondió que »no, porque entonces ya pude disfrutar mi vida, pude viajar conocer lugares», concluyó.