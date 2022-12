“Si yo te dejé entrar tanto en mi relación, ¿Por qué cuando tú tienes algo en tu relación, que no quieres que te comente tanto lo bueno como lo malo, te alejas? No me parece chingón”, señaló.

La disparidad y que sentía que la confianza entre ellos había mermado fue en gran parte lo que los separó. “Se fracturó suficiente como para ya no tener la amistad que teníamos. Ya no somos mejores amigos. Si nos queremos, nos frecuentamos muy poco, casi nada”.Yordi recuerda haberle dicho que no estaba contento por su actitud, pero que como todos los seres humanos se podía equivocar. “Quizá lo hiciste a propósito, quizá no, quizá te diste cuenta, quizá no, no lo sé. Lo único que sí te digo es que la misma amistad no vamos a tener, pero si el día de mañana me necesitas y te estás muriendo en cualquier lugar del mundo, yo voy a estar ahí. Lo respeto y le agradezco lo que me enseñó, yo estoy a cuadro gracias a él”.