Victoria Ruffo revela la razón de su distanciamiento con Verónica Castro.

Hace poco, se realizó la presentación de la segunda parte de ‘Corona de Lágrimas’, novela protagonizada por Victoria Ruffo y producida por José Alberto ‘El Güero’ Castro, contando con la asistencia de diversas celebridades en apoyo al nuevo melodrama.

Sin embargo, algo que sin duda sorprendió a todos fueron las palabras que dedicó Verónica Castro, a través de Instagram, al nuevo proyecto de su hermano y donde habría llamado »ahijada» a Victoria Ruffo, pues por mucho tiempo se ha especulado que ambas mantienen una rivalidad.

Ante esto, es la misma Ruffo quien aclara cómo está su relación actual con la famosa actriz de 69 años, confirmando que existe un cierto distanciamiento entre ella, pero desmintiendo que exista una enemistad.

»A mí me hubiera gustado seguir una amistad con ella, pero por x, y o z no se pudo, pero la admiro, la respeto mucho y se me hace una mujer estupenda, maravillosa, con un ángel divino», manifestó ‘La reina de las telenovelas’.

Acerca del motivo por el que ya no continuó su amistad con Verónica Castro, Victoria Ruffo aseguró que no hay uno en específico, solo que ambas han tomado caminos diferentes, aunque señaló que aún siguen en contacto.

»No hay ningún motivo ni malo ni bueno, o sea, únicamente que siempre pasa ¿no?, los actores de repente estamos muy unidos una temporada, lo mismo que dije de mis hijos de ‘Corona’ (de lágrimas), en diez años hemos estado en contacto, pero tampoco diario, y eso no quiere decir que estemos peleados o que no nos llevemos», indicó.

Asimismo, recordó que existió una época donde sí eran muy cercanas, pues habrían hecho muchas actividades juntas, sin embargo, reiteró que sus compromisos, tanto personales como laborales, no les permitió fortalecer la amistad como hubiera querido. »Con Verónica igual, hice cosas, tuvimos en algún momento acercamientos, estuvo en mi despedida de soltera, estuvo en mi boda, pero finalmente cada una tiene sus cosas qué hacer y sus casas, y sus motivos, entonces no podemos estar siempre juntas, yo la admiro mucho», externó.