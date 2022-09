Silvia Pinal fue rechazada por su padre biológico; era casado y lo ocultó

Silvia Pinal es la matriarca de una familia en la que la mayoría de sus integrantes están relacionados con la farándula, basta mencionar a Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Michelle Salas, pero tiene oscura historia de su pasado de la que no suele hablar, pues su padre biológico la rechazó y hasta trató de ocultarla por mucho tiempo.

Pocos saben que si su padre biológico la hubiera reconocido, la famosa en realidad se llamaría Silvia Pasquel, pues su verdadero papá se llamaba Moisés Pasquel y ella tiene el apellido de Luis Pinal, quien la crió como propia.

De acuerdo con la diva del cine mexicano, su mamá tenía 15 años cuando se embarazó, pero Moisés Pasquel nunca se quiso hacer responsable, además explicó que el entonces director de orquesta de la XEW le ocultó que estaba casado y tenía tres hijos, por lo que esta información salió a relucir mucho después.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Silvia Pinal confesó que desde que era niña convivía con su padre biológico, pero que no sabía la relación que tenía con él hasta mucho después, así que aceptó muchos regalos sin saber que eran de su padre biológico.

“Mi mamá tenía muy poca edad, tenía 15 años cuando conoció al caballero Moisés Pasquel, yo conoció a mi papá como a los 9 años, pero sin saber que era mi papá, me llevaba mi tía Concha, él era muy cariñoso, me regalaba muchas cosas, juguetes, dulces, mi tía me llevaba cada cuando, me decía: ‘Vamos a ver al señor de la W, trabajaba en la XEW, era director de orquesta”, dijo.

En esa misma entrevista, Silvia Pinal confesó, que un pleito familiar fue lo que provocó que ella se enterara de que “el señor de la XEW” en realidad era su papá, pero que eso no cambió el sentimiento que tenía por Luis Pinal, ya que lo consideró “su papá” hasta el final de sus días.

“Así lo conocí hasta que un día me enteré que era mi papá, por un pleito que tuvieron, mi papá, Luis Pinal y mi mamá y ahí me enteré que Pasquel era mi papá, fue muy fuerte, no lo entendí, ni acepté, son bonitos los juguetes y los regalos, pero no la imagen paterna, me acostumbré y no dejé de querer al señor Pinal, lo adoré hasta el último día”, comentó.

Silvia Pinal insistió en aquella entrevista que su papá biológico nunca hizo nada por ella, incluso los tratos fueron muy malos, pues la negó y le pidió que no lo llamara “papá” frente a todos, así que ella decidió no buscar un vínculo con él, aunque siguieron conviviendo debido a que él seguía trabajando en la XEW cuando ella ya comenzaba a tener fama y acudía a medios de comunicación.

“Yo tengo tres medios hermanos (…) yo no sé cómo se enteraron que existía en la familia Pasquel, se armó un rollo, nunca me lo dijeron, pero mi papá me dijo que no anduviera yo diciendo que era mi papá, en ese momento dejé de pensar en él como mi papá, dejé de decir que era mi papá, porque en realidad no era mi papá, él no me demostró jamás que era mi papá, fue muy poco colaborador, él ya tenía tres hijos, yo llegué como pilón”, confesó.