Sergio Mayer revela por qué dejó de apoyar económicamente a Natália Subtil

Las diferencias entre Sergio Mayer y su ex nuera Natália Subtil continúan. Se agravaron después de que la brasileña externó su descontento por la intromisión del ex Garibaldi en los problemas que mantiene con Sergio Mayer Mori por la manutención de su hija Mila . Durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación, el actor y político declaró: “Una temporada sale y dice que siempre la apoyo, que estoy con ella y que soy un lindo, y luego sale y dice que ahora no, que soy un metiche… si soy un metiche ¿por qué me habla para pedirme dinero?, ¿por qué le he ayudado durante 5 o 6 años?, ahí sí no soy metiche”.

Sobre el motivo por el que dejó de brindarle apoyo a la mamá de su nieta, Sergio explicó: “Yo la apoyaba, pero llegó un momento en que le dije ‘Ya no te voy a dar dinero, te voy a dar trabajo’ porque mi hijo me dijo ‘Papá, yo estoy dando esto y esto’… ¡Por Dios! ¡Ya basta! Ya basta de tanto chantaje”. Con respecto a que Mayer Bretón manipulaba a Mayer Mori para que no cumpliera con las obligaciones que tiene con la menor, éste replicó: “Mi hijo se fue de la casa a los 17, ¿por qué creen? Porque no tenía control sobre él, ¿si entienden la lógica?, ¿de dónde voy a estar metiéndome en su vida privada si ni siquiera podía llevar su vida personal y menos su carrera? Dice que yo lo manipulo… seguiría conmigo, yo sería su mánager, le llevaría la carrera”. El intérprete negó tajantemente que él haya sido el encargado de revelar a los medios de comunicación que su hijo iba a debutar como papá, tal como lo declaró Subtil , quien dijo que su ex suegro mandó a paparazzi a espiarla. “¿Yo por qué hubiera querido decir que estaba embarazada? ¿cómo por qué voy a querer sacar a los cuatro vientos que está embarazada?, ¿a quién le convenía decir que estaba embarazada de Sergio Mayer Mori?, ¿cómo por qué yo hubiera querido que todo mundo se enterara que a mi hijo lo agarró una señora de 28 años?”.

Al respecto de la confesión de Natália con relación a que sufre depresión y por eso en ocasiones no puede ni trabajar o llevar a su hija al colegio, Sergio Mayer Bretón comentó: “Ella misma ya declaró que es depresiva y que no lleva a mi nieta a la escuela porque es depresiva’. “Yo no soy psicólogo y no me interesa si ella tiene depresión, eso no me interesa. A mí me interesa que mi nieta esté bien y si ella no tiene trabajo y no tiene dinero para pagar su renta porque está deprimida yo llego y le digo ‘Deja la depresión y ponte a trabajar’ y le doy los elementos para trabajar. Dice que es depresiva, yo tengo amigos que se han quitado la vida porque son depresivos y sí me preocupa, ¡claro que lo creo!, con lo que ella está declarando y porque ha dejado trabajos, ahora, como la veo ahí presentada y toda coquetona, no la veo tan deprimida eh. No es que no haya tenido empatía, me dijo ‘Estoy depresiva porque no tengo trabajo’, le dije ‘No te preocupes, aquí está el trabajo’”. Incómodo con la situación, Sergio Mayer también negó tener beneficios legales que puedan ayudar a su hijo en esta situación. “Si tuviera el poder y le quiero quitar a la niña, ¿no creen que se la quitaría?, siempre cuando algo pasa es porque tengo poder, digo, si yo tuviera el poder que dicen que tengo, no estaría, ¡por favor!, si yo tuviera el poder yo creo que hasta la hubiera deportado, no tengo ningún poder, que ellos arreglen su tema”. Finalmente, recordó sus diferencias con Subtil por un coche que le prestó para trasladar a su nieta y hasta la fecha la modelo no le ha devuelto. “Tengo que recuperar mi camioneta, no se la voy a regalar, se la presté para que llevara a mi nieta a la escuela y no la llevó a la escuela”.