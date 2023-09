Niega Paty Manterola pleito con Sergio Mayer

[ssba]

Patricia Manterola decidió poner fin a los rumores que la señalaban como la causante de que Sergio Mayer no fuera considerado para formar parte del reencuentro de Garibaldi, llamado ahora G5.

Luego de que Mayer declaró ante la prensa que Katia Llanos, Víctor Noriega, Luisa Fernanda, Charly López y la misma Paty no lo invitaron a formar parte de esta reunión musical, las especulaciones señalaron a Manterola como la responsable de esta situación, hecho que ella negó tajantemente.

“Ustedes me conocen, ustedes saben quién soy yo, saben mi esencia, y yo jamás me atrevería a quitarle el trabajo a nadie, y eso te lo dice todo, yo soy una persona que me gusta la paz, que me gusta la armonía, así manejo mi vida, yo no tengo nunca conflictos con nadie, y cuando ha habido alguno que otro evento profesionalmente hablando, se arregla y ya”, dijo en un inició la artista durante la conferencia de prensa del programa Casados a primera vista.

Ante las preguntas del motivo por el que el expolítico no fue invitado al famoso proyecto, Paty replicó: “¿Cómo no lo vamos a invitar si él era parte de este reencuentro desde un principio?, pero a ustedes les consta que Sergio cuando nos invitó al 90’s Pop Tour, este reencuentro era parte de esto, y es parte muy importante de la historia de Garibaldi”.

HUBO DIFERENCIAS

Finalmente, Patricia Manterola recordó algunas de las diferencias que tanto ella como sus compañeros tuvieron con Mayer, y negó ser quien pueda resolver si en un futuro su colega pueda unirse a su nueva agrupación.

“¿Por qué yo?… yo no soy, hay un mánager… y nosotros decidimos en conjunto, por ciertas circunstancias que ocurrieron, y cada quien tiene que afrontar las consecuencias de sus actos, Sergio decidió en su momento porque él se autonombró el mánager del grupo, Sergio decidió que fueran saliendo los integrantes y él fue armando un grupo nuevo, un Garibaldi nuevo, y él está en su derecho de hacer algo así, y los que nos quedemos fuera (…) dijimos ‘lo hacemos, pues lo hacemos’, realmente aquí no hay conflictos, no hay por qué perdonar a nadie, al contrario, es vivir en presente, y el futuro no está escrito”, concluyó.