Niurka rompe en llanto por Juan Vidal: »aún estoy enamorada»

Hace unos días Niurka anunció el fin de su relación con Juan Vidal, luego de un apasionado y polémico romance que llegó a un compromiso, sin embargo, la actriz arremetió fuertemente contra el actor, dejando claro que no lo quiere más en su vida.

Fue en un live de Instagram, que ofreció Niurka a una página de fans llamada Imperiobbnius, donde La mujer escándalo dejó entrever un lado más emotivo respecto a su ruptura con Juan Vidal y aseguró que aún está enamorada de él.

»Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue», comentó Niurka.

Sin embargo, la cubana rompió en llanto mientras recordaba su relación de Juan Vidal:»Si la gente entendiera lo importante que es entregarte, aunque tengas miedo, aunque no estes segura, porque no te va quedar nada pendiente, es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece», comentó Niurka, mientras se limpiaba las lágrimas y aseguraba: »No estoy dolida, ni ardida, estoy encabron****».

La cubana relató algunas experiencias que vivió junto a Juan Vidal asegurando que tuvo momentos muy »felices» con el actor, pues a ambos les gusta ser »apachados» y reveló que Juan es muy »demandante».

»Lo traté como un bebecito, yo soy muy de tenerle las cosas impecables a mi hombre, él es muy demandante, Juan no podría estar con una mujer que no lo atendiera, que no le tuviera listo el desayuno, él es muy demandante del detalle y yo disfruté atenderlo, porque soy así con mis hijos, con mi sobrina», comentó Niurka en el live donde recordó otras anécdotas con Juan Vidal.

Niurka lamentó que Cynthia Klitbo no le llamara personalmente para prevenirla en vez de hacerlo mediático, pero aseguró que aunque lo hubiera agradecido, hubiera tomado la oportunidad de vivir la experiencia que a ella le tocaba, pero finalmente reveló que no regresaría con Juan Vidal.