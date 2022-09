Maite Perroni anunció su boda con Andrés Tovar: “Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad”

¡Maite Perroni se va a casar! La RBD compartió en sus redes sociales la gran noticia por medio de una serie de fotos a lado de su prometido, el productor Andrés Tovar, en las que además de que se les puede ver muy felices y cariñosos, también muestran el impresionante anillo de compromiso.

Tras varios meses de relación, la actriz hizo oficial una de las noticias más rumoreadas en las últimas semanas, pues aunque su actividad en redes sociales continuó de manera habitual, su ritmo de trabajo se vio ligeramente más tranquilo, así como también sus apariciones públicas disminuyeron considerablemente, motivo por el que se llegó incluso a pensar que ya se encontraba embarazada del productor de Acércate a Rocío.

“¡We said yes! (¡Dijimos que sí!) Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas”, escribió la cantante en la serie de fotos compartidas en su perfil de Instagram y en el de Andrés Tovar, mientas que el agregó al título: “Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo.”

Las reacciones no tardaron mucho en llegar pues un sinfín de famosos ha comentado sus mejores deseos al futuro matrimonio, entre las que destacan la de Angelique Boyer -con quien trabajó en la telenovela Rebelde-, Alejandro Speitzer -con quien protagonizó la controversial serie Oscuro Deseo de Netflix-, Rocío Sánchez Azuara -conductora del talk show que produce Tovar- y más talentos principalmente de Televisa, empresa en la que debutó y laboró por muchos años.

A la lista se sumó Zuria Vega, Bárbara del Regil, Chantal Andere, Adrián Uribe, Sandra Echeverría, Ana María Alvarado, Grettell Valdez, Michelle Rodríguez, Guillermo Rosas (manager de RBD), África Zavala, Yanet García, Erik Hayser y muchas más celebridades.

Sebastián Rulli fue uno de sus amigos famosos que mandó uno de los mensajes de felicitaciones más emotivos, pues con la cantante de éxitos como Tu Y Yo, Vas A Querer Volver o Todo Lo Que Soy compartió créditos en la telenovela Papá a toda madre: “Muchas felicidades querida amiga. Que el amor los mantenga siempre unidos y fuertes. Que sigan las bendiciones para los dos”.

Aún con las grandes controversias que la pareja ha causado desde el anunció de su unión, ya que el se encontraba en una relación con la actriz Claudia Martín, los fans no tiene ningún tipo de prejuicio y le han dejado también muchas muestras de apoyo y felicidad, pues de las mujeres de RBD era la única que aún no había dado el gran paso.

“Que viva el amor y si viene a querer seguir con el drama de la ex y que si eres una nueva Karla Panini mejor que se regresen por donde viene”. “Los rumores de embarazo terminaron en próxima boda”. “Bien por May, era la única que faltaba por dar el ‘Sí’”, escribieron fans.