Maite Perroni niega que su fortuna ascienda a 6 millones de dólares

La actriz y cantante Maite Perroni reaccionó a la información que recientemente se ha difundido en torno a su fortuna, después de que la plataforma Celebrity Network expuso que su riqueza ascendía a 6 millones de dólares.

En un reciente encuentro con distintos medios de comunicación, la artista de 42 años reprochó que se ventile este tipo de datos sin ser verificados, sobre todo porque ponen riesgo la seguridad de los famosos.

“Pues no sé quién la cuantificó ni cómo, porque hasta donde yo sé eso es confidencial, entonces no hay manera de que la gente sepa realmente cuáles son las condiciones ni contractuales, ni de vida, ni mucho menos económicas de otro ser humano”, manifestó Perroni.

“Es importante mantener la cordura y no hacer ese tipo de confirmaciones. La verdad no sé ni qué se publicó, ni estoy enterada, pero mira, hay tantas cosas que se dicen que no hay que poner atención”, añadió.

Sobre las especulaciones con respecto a que el distanciamiento entre los integrantes de RBD habrían impedido que se estrene el documental sobre la gira ‘Sol Rebelde Tour’, Maite confesó:

“Nosotros seríamos felices de poder compartir estos dos proyectos que la verdad, están increíbles, son hermosos, nosotros también quisiéramos que eso suceda. [Depende] de muchas circunstancias, pero ojalá que se dé y que podamos pronto disfrutarlo todos”.

Y al respecto de los rumores que aseguran que podría darse un reencuentro del grupo, pero como RB3, tal como se ha sugerido que podría pasar con OV7, dado que ahora los llaman OV4, Perroni contestó:

“No, RBD es RBD, pues no hay mucho que decir, en realidad no sé, no sé, la vida dirá qué sigue. Hay mucha historia, muchos años”.

Por último, y en el marco de la celebración de su cumpleaños, la famosa rechazó la posibilidad de lanzar una obra literaria sobre su experiencia en la maternidad, tras estrenar el libro “Mi viaje como rebelde”.

“Y no me siento en la postura como para escribir un libro y generalizar, y dar consejos, porque yo misma estoy descubriéndome en ese proceso”, expresó.