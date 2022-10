Las pérdidas millonarias de Christian Nodal al cancelar sus conciertos por Cazzu

Tal vez sea un mal ex novio (y Belinda bien que lo sabe), pero Christian Nodal no nos ha dado razones para pensar que haya sido un mal novio. De hecho, sabemos que consintió mucho a sus ex y, ahora que tiene una nueva pareja, no nos extraña que esté pasando casi por lo mismo con Cazzu.

Sin embargo, el enamoramiento puede ser ciego y llevarte a tomar malas decisiones, cosa de lo que se ha distinguido el cantante de música regional ya que desde que inició un romance con la rapera argentina, se sabe que se ha vuelto muy impulsivo y su último concierto (o falta de) lo demuestra.

Seguramente ya vieron las noticias y si no, les contamos los detalles: Resulta que Nodal desató nuevamente polémica luego de que cancelara una de las fechas que tenía programadas para presentarse en Pachuca, Hidalgo, supuestamente por «causas de fuerza mayor».

Si bien el cantante no dio detalles sobre la razón detrás de esta cancelación, el internet y las redes encontraron la causa, y es que Nodal fue sorprendido poco después en el concierto de su novia, Cazzu.

Si estas pruebas son más que suficiente, el verdadero motivo por el que el exprometido de Belinda habría decidido no presentarse ante sus fanáticos mexicanos, fue para estar en Argentina y presenciar el concierto de su novia, a quien no sólo ya le dice «te amo» de forma pública, sino a quien también le dedica canciones.

Por supuesto, apoyar a tu novia es un gran motivo para cancelar un evento… ¿pero para cancelar un concierto? Luego de que sus razones se dieran a conocer en redes sociales, sus fanáticos y cibernautas lamentaron la situación y empezaron a cricitarlo porque esta no sería la primera cancelación de una de sus presentaciones.

“En Colima ya va tres veces que nos cancela y nada que nos regresan el dinero”, “Él solito está haciendo que su carrera vaya en declive”, “Si sigue así, se le van a cerrar las puertas”, “Y la gente haciendo su esfuerzo para poder verlo en concierto”, “Tampoco se presentó en Jalapa», son algunos de los comentarios que se puede leer en redes sociales.

Este es un muy mal paso para su carrera ya que Nodal tardó suficiente tiempo en reiniciar su gira en México. De hecho, uno de sus primeros motivos para pausar su carrera era para enfocarse en sí mismo y en su salud mental después de que lidiara con mucho odio en línea por su separación de Belinda.

¿Cuánto pierde Nodal por cancelar sus conciertos?

Como es evidente, TODOS pierden a la hora de cancelar un concierto, especialmente el organizador, quien presenta pérdidas económicas por haber incurrido en gastos que no hay forma de recuperar a menos, por supuesto, que sean los clientes quienes nunca reciban un reembolso.

En el caso de Christian Nodal, sin embargo, la pérdida principal es, por supuesto, la renumeración que habría ganado de haber dado el concierto. Y es que, si no lo sabías, el cantante regional cobra aproximadamente 2.5 millones de pesos por cada concierto en vivo que ofrece para sus fans.

Según información de portales oficiales, esta es la suma de dinero que cobra y pierde si da un concierto o si lo cancela. Y obviamente que 2 millones de pesos suena a bastante dinero, pero no es mucho para el cantante, quien según Forbes, cuenta con un patrimonio neto de 120 millones de dólares.