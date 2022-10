La nueva demanda que prepara la conductora Andrea Legarreta tras ganar caso por difamación

Andrea Legarreta regresará a los juzgados tras ganar una demanda por difamación contra una conocida revista que publicó una fotografía en la que supuestamente toca a otro hombre que no es su esposo, el cantante Erik Rubín, aunque ahora la conductora iniciará un nuevo proceso legal con el que está dispuesta a luchar para no volver a ser difamada o vulnerada.

Luego de tres años, la también actriz ganó la demanda por una fotografía que fue manipulada por la revista de espectáculos para que pareciera que tocaba a su entrenador mientras estaban en el gimnasio. “Dicen cosas fuertes hablando de mí, me critican que es mi negocio que ahí va a Erik que ahí van mis niñas, una cosa muy humillante, muy grosera y ahí les traemos la fila de otras cosas de portadas”, dijo durante una entrevista en mayo pasado.

Detalló que tras el fallo a su favor la sentencia incluyó una disculpa pública de la revista y una compensación económica, en aquel momento indicó que el monto recibido era “lo de menos” ya que el logro real estaba en ayudar a otras mujeres, el ejemplo para sus hijas y la sociedad para evitar que se repita una situación similar.

Andrea Legarreta prepara nueva demanda

Lo anterior motivó a la conductora a comenzar un nuevo proceso legal para ya no ser vulnerada o difamada: “Todavía no es tiempo, pero, pase lo que pase y sea a quien sea, no voy a permitirlo más, y ¿sabes qué?, no lo hago como de venganza, lo hago por justicia, lo hago porque al final uno tiene que ver como ser humano que tiene derechos, como mujer tienes derechos”.

En un encuentro con la prensa retomado por “De primera mano”, indicó que por el momento no puede revelar más información sobre la demanda a petición de sus abogados, pero puntualizó en que lo hace para dar un ejemplo a sus hijas y por su tranquilidad.

“Si yo me volteó y soy violenta contigo y te humillo o te gritoneo cosas horribles en el micrófono, también estás en tu derecho a decir ‘Me humilló públicamente’. Entonces creo que tengo que ser ejemplo para mis hijas, para otras mujeres, también por mi paz. Que la gente entienda que ya estuvo bien de tanta violencia, y de tanta maldad, y de tanta intención, y de mentiras ¿no?”, añadió.

“De esa persona yo no hablo”, dijo al ser cuestionada sobre si la demanda podría ser contra Alfredo Adame quien en el pasado causó polémica tras declarar en una entrevista que su excompañera del programa “Hoy” le habría sido infiel a su esposo, Erik Rubín, y lanzó comentarios ofensivos en su contra.