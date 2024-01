Confirman regreso de Angélica Rivera a la televisión después de 16 años

[ssba]

El regreso de Angélica Rivera a la televisión es inminente, luego de muchos rumores, la actriz de telenovelas ya grabó su primera prueba de cámara, así lo confirmó el actor Danilo Carrera .

La actriz lleva más de 15 años alejada de la televisión y abandonó la vida pública tras confirmar su divorcio con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto .

Desde hace varios meses, corre el rumor de que Angélica Rivera regresará a la pantalla chica protagonizando una nueva telenovela, sin embargo, hasta ahora no se había confirmado.

Sin embargo, durante un reciente encuentro con los reporteros, el actor Danilo Carrera comentó que finalmente el regreso de la ex Primera Dama de México ya es una realidad y que hay un proyecto preparado para la actriz y hasta ya grabaron juntos una prueba para Telemundo.

“Me encantaría trabajar con Angélica. Hicimos una prueba ya juntos, la prueba se aprobó, pero no sabría decirte exactamente qué decisión va a tomar la empresa. Si fuera ese el proyecto que se trabajaría, yo sería el más feliz”, comentó el actor.

Danilo mencionó que no hay una fecha exacta para el regreso de la actriz mexicana, pues hubo una serie de retrasos por parte de la televisora. “No depende de mí ni de Angélica, porque también dijeron, le echaron la culpa a Angélica alguna vez, la defiendo al 100 por ciento. No fue culpa de ella que no se hiciera en el momento, que era en enero, fueron cosas de la empresa”, explicó.

Angélica Rivera confirma su regreso a la televisión

Fue a finales del año pasado cuando Angélica Rivera aseguró que su regreso a la televisión está muy cerca. La última aparición de la actriz en una telenovela fue hace 15 años cuando protagonizó Destilando amor en 2007.

El pasado mes de diciembre, la actriz fue abordada por una reportera del programa Despierta América, la cuál la cuestionó sobre cuándo podría estar de vuelta en algún proyecto, a lo que la actriz le respondió: “Ya pronto”.

Rivera mencionó que ya tenía planes sobre su próximo regreso, sin embargo no dio más detalles, pero hay rumores que apuntan a que en caso de hacerlo sería en alguna producción de Telemundo o Univisión, en Estados Unidos.