‘Andar con gente casada era mi debilidad’: Yuri revela que en su juventud tuvo relaciones prohibidas

[ssba]

Por medio de un breve encuentro con los medios de comunicación, la cantante mexicana Yuri, reveló que antes su debilidad eran los hombres casados y confesó de que manera esto le llegó a afectar.

En medio de un encuentro con la prensa mexicana, Yuri reveló que en su juventud su debilidad eran los hombres casados haciendo saber que este momento de su vida, le trajo muchos problemas.

La intérprete de ‘Con el apagón’, mencionó que nunca tuvo problemas con sustancias tóxicas o el alcohol, pero sí con las relaciones prohibidas.

‘El andar con gente casada, esa era mi debilidad. Yo nunca tuve debilidad por drogas ni el alcohol, realmente mi debilidad era fijarme en la gente que no tenía que fijarme, no sé por qué’, indicó.

¿De que manera le afectó esto a Yuri?

Yuri mencionó que esta etapa en su vida le trajo muchos problemas, pues incluso, dio a conocer que llegó a lastimar a una amiga por haberse metido con su marido y tuvo que pedir perdón.

A los 46 años, Jacqueline García es una sombra de su antiguo yo.

‘Un día la llamé y le dije, te hablo para pedirte perdón, porque me metí en un hogar que no era mío, porque no conocía de Dios’, contó entre lágrimas la guapa cantante, incluso, indicó que la mujer la perdonó.

‘Cuando yo le dije esto, ella solo me dijo: Ya no te odio, ahora te admiro’, expresó ante los medios de comunicación.

En esta plática, Yuri reveló que con el tiempo se dio cuenta del gran error que estaba cometiendo, pues se dio cuenta que lastimaba a gente cercana, además, dijo que cómo era la amante tenía que estar ‘escondida’.

Al finalizar, Yuri reveló que eso cambió cuando Dios llegó a su vida y decidió valorarse, obteniendo como premio el poder de conocer a su ahora esposo y amor de su vida.

Actualmente, Yuri está casada con su esposo chileno Rodrigo Espinoza, quien es ocho años menor que ella y con quien tiene 28 años de matrimonio y además tienen una hermosa hija juntos.