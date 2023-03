CARTAS al “Señor Amor”

Nos escribe Dolores.

Querido señor amor :

Soy una dama de mediana edad. Hace 8 años que vivo un infierno con la persona con la que un día desgraciadamente me casé. El primer año fue luna de miel, y el resto han sido de golpes y maltratos en una jaula de oro del Fraccionamiento San José. Es por ahí rumbo a Soriana verde. Soy de las que usan lentes oscuros los fines de semana y entre semana también. En el trabajo ya no me creen que choco el carro y me golpeo la cara cada tres días. Confieso que aún amo a mi esposo, algo pasa, como que él se excita golpeándome. Aconséjame señor amor, pues él tiene chingos de poder y yo estoy indefensa y no sé qué hacer. Atentamente DOLORES.

RESPUESTA :

(Hice un resumen de tu extenso texto : creo que te equivocaste de programa, aquí no es «Mujer casos de la vida real», si pido una plana para este texto capaz que me agarran a patadas)

Querida Lolita: todo está en ti. Si no quieres recuperarte no lo hagas. Si también te excitan los golpes, puede que los ocupes para llegar a la muerte chiquita cuando hagas el delicioso, quien lo sabe. La única manera de saberlo es probando con otro, porque está claro que posiblemente él no se excite golpeando paredes, como tú con otro en Ia cama. Y con música de Luis Miguel, qué te parece. No te límites. Podría ser excitante, ¿No te parece?

