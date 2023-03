Promueven la cultura de la denuncia en Cbtis 236

Por José Gregorio Aguilar

En el Cbtis 236 hay acusaciones de acoso sexual no solo en contra de maestros, sino de alumnos, sin embargo, solo son denuncias verbales y sin pruebas fehacientes, declaró el director Juan Marcos Saldaña García.

En el contexto de las manifestaciones que grupos de estudiantes han llevado a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, el directivo admitió que en este plantel también se realizaron algunas protestas en las que se denunciaron a través de tendederos y cartulinas esta problemática.

Cuestionado sobre si esta manifestación pudiera estar manipulada por grupos externos e intereses muy particulares, Saldaña García dijo que, aunque corrieron rumores de que así era, es difícil saberlo, pero reconoció que se trata de un movimiento de carácter nacional que no es privativo de este plantel y que como tal se tiene que respetar.

En ese marco de respeto y libertad de expresión, el director del 236 aseguró que, aunque ese día se manifestaron con tendederos y cartulinas para denunciar la existencia de acoso sexual en esta institución, personalmente no ha recibido una sola queja formal; son señalamientos sin pruebas.

En el caso de los chicos que han sido acusados de acoso sexual, el director dijo que las mamás de estos alumnos están preocupadas y temerosas de que algo les pase a sus hijos y puntualizó que ellos también tienen derechos y en ese marco de igualdad de género de la que se habla hoy en día, se tiene que ser muy cuidadoso y respetuoso de todos los alumnos en general.

“Y las madres de esos alumnos están preocupadas vinieron también y tienen temor que les haga algo a sus hijos esos jóvenes también tienen el derecho no porque sean varones van a vivir temerosos ellos también tienen derechos al igual que las señoritas y para eso está el DIF y de Derechos Humanos para proteger a todos los alumnos sean hombres o mujeres hoy hablamos de igualdad y estamos buscando esa igualdad”.

Destacó ante todo que en este Cbtis se pondrán al alcance de la comunidad estudiantil todos los medios para que puedan acceder a la justicia aquellos o aquellas que se sientan víctimas de algún delito o algún comportamiento inapropiado ya sea de un maestro o de un compañero de clases.

“No tenemos una queja formal; se acercó una madre de familia para darnos un escrito, lo dejaron de manera confidencial ya estamos actuando pero si les comento que son solamente señalamientos, no tenemos pruebas fehacientes como bien le comento a la comunidad escolar no somos jueces para decidir si tienen o no razón pero si les vamos a dar los medios para que se busque esa justicia para alumnos además de señalar a maestros señalan también a alumnos”.