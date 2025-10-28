Fortalece Gobierno del Estado infraestructura del CBTIS 236

Ciudad Victoria, Tamaulipas. –

Con una inversión superior a 5.5 millones de pesos, el Gobierno del Estado que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), impulsa la transformación del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 236, beneficiando a 1,305 estudiantes.

El titular del ITIFE, Sergio Castillo Sagástegui indicó que las acciones contemplan la adaptación de un edificio, construcción de dos aulas, restitución y modificación de una barda perimetral, así como la instalación de una subestación eléctrica. Trabajos que contribuyen a fortalecer las condiciones de seguridad y funcionalidad del citado plantel educativo.

Destacó que este tipo de obras reflejan el compromiso de la actual administración estatal con la educación media superior, garantizando espacios dignos y equipados para el desarrollo académico de las y los jóvenes.

“Estas acciones reafirman la visión humanista y transformadora que impulsa el Gobernador, priorizando el bienestar de las y los estudiantes tamaulipecos a través de infraestructura moderna y segura”, expresó el servidor público.

Con estas mejoras, dijo, el Gobierno de Tamaulipas fortalece su compromiso con una educación de calidad, consolidando espacios que inspiran el aprendizaje y el crecimiento integral de la comunidad estudiantil.