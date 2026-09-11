¡QUE PESE EL MARTE!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de dos partidos sin conocer la victoria, Correcaminos regresa a casa con la obligación de reencontrarse con el triunfo cuando reciba a Cancún FC, en duelo correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El encuentro está pactado a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, donde el conjunto universitario buscará darle una nueva alegría a su afición, ya que desde la jornada 2 no ha podido sumar de a tres como local.

La UAT llega golpeada a este compromiso tras caer 4-1 ante los Piratas de Veracruz en el puerto jarocho, resultado que significó su segunda derrota del campeonato y que frenó el buen paso que había mostrado fuera de casa.

Ahora, los dirigidos por Gabriel “Místico” Pereyra tendrán la oportunidad de sacudirse el tropiezo ante su gente y recuperar terreno en la clasificación.

Del otro lado estará un Cancún FC que llega con la pólvora encendida. Las “Iguanas” vienen de golear 6-0 en casa a la filial de Cruz Azul, por lo que arribarán al Marte R. Gómez con el ánimo a tope.

NO LE GANA DESDE 2024

Aunque la historia entre ambos equipos es relativamente corta, con apenas 10 enfrentamientos, Cancún FC ha impuesto condiciones ante Correcaminos.

Las “Iguanas” registran seis victorias sobre la UAT, mientras que el “Ave Universitaria” solamente ha podido imponerse en tres ocasiones, además de un empate.

La última vez que Correcaminos derrotó al conjunto de Quintana Roo fue el 31 de enero de 2024, cuando los universitarios se llevaron la victoria por marcador de 3-1. Desde entonces han pasado más de dos años sin que la UAT pueda vencer a Cancún FC.

En el Estadio Marte R. Gómez la historia luce mucho más equilibrada. Ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones en territorio victorense, con dos triunfos para Correcaminos, dos para Cancún FC y un empate.

Este viernes, Correcaminos tendrá una nueva oportunidad para romper la racha, volver a ganar ante su afición y hacer valer su casa.